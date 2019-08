Bathurst: le parc de planches à roulettes pris en charge par une église

Grâce à l’Église Évangélique de la Pentecôte, les rénovations au parc commémoratif de planches à roulettes Fred Pitre, à Bathurst, avancent rondement. Graham Knowles informe les adeptes de skateboard que dès la semaine prochaine, ils pourront profiter de deux salles de bains et d’un petit kiosque de collations.

À l’automne 2006, un nouveau parc cimenté a été construit, près du centre K.C Irving, sur la rue Saint Anne. À l’époque, le magasin Culture Skateshop était responsable des installations et s’assurait que les jeunes puissent y faire réparer leur planche, acheter de l’équipement ou des grignotines et accéder aux toilettes quand bon leur semblait.

La nouveauté a vite fait le bonheur de tous, mais il y a environ deux ans, Culture Skateshop a fermé les portes du petit cabanon, qui est demeuré inoccupé depuis.

Graham Knowles, curé à l’Église Évangélique de la Pentecôte, envisage de développer le parc de planches à roulettes depuis qu’il a emménagé à Bathurst, il y a une vingtaine d’années.

«J’ai toujours su qu’il y avait quelque chose d’intéressant à faire là», a-t-il expliqué.

Plus tôt cet été, Jim Chamberlain, représentant de l’église, a proposé à la Ville de Bathurst de gérer le parc.

Paolo Fongemie et ses conseillers se sont montrés intéressés et se sont engagés à faire leur part, notamment en rénovant le patio, en installant une connexion WiFi et en s’occupant de tout ce qui a trait à l’eau et à l’électricité.

Le 1er août, les représentants de l’Église Évangélique ont reçu les clés du petit bâtiment. En plus des collations et des salles de bains, M. Knowles a imaginé un tout nouveau concept pour l’endroit.

«Nous voulons investir dans la prochaine génération. Notre mission est d’aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel, a-t-il noté. Nous voulons leur transmettre des aptitudes professionnelles. Par exemple, comment rédiger un curriculum vitae et se préparer pour une entrevue.»

L’emplacement servira donc de lieu pour apprendre et être «authentique», a souligné le curé. À l’intérieur, une télévision, un ordinateur et une imprimante devraient bientôt être installés.

Bien que les responsables aient déjà effectué certaines transformations, dont rafraîchir la peinture et réparer les trous dans les murs, les «vrais» travaux devraient débuter en septembre.

«Avec beaucoup de travail, le tout devrait être finalisé en juin», a précisé le curé.

Ni intention ni motif caché

L’Église Évangélique de la Pentecôte précise que les services offerts aux jeunes du parc ne seront pas liés à la religion.

«Nous avons été clairs avec le conseil et les bénévoles: il n’y aura pas d’arrière pensé ni d’initiation.»

En effet, ce sont des bénévoles qui se chargeront de superviser le tout.

Les profits seront investis dans l’église afin de couvrir les coûts opérationnels.

Avec l’appui de la communauté

Graham Knowles explique qu’en septembre, les responsables du projet contacteront les membres de la communauté afin de solliciter leur appui.

«Pour l’instant, nous travaillons avec la structure actuelle, mais nous croyons que lorsque les gens comprendront notre vision et l’effet qu’elle pourrait avoir, nous serons capables de faire de plus grandes améliorations.»

Zachary Poirier, un habitué du Parc, attend avec impatience le retour de la cantine.

«Je vais te dire une chose, ça va sauver un méchant paquet de trouble. Nous n’aurons plus besoin de faire des allez-retours pour aller chercher des collations.»

Les services seront offerts du jeudi au samedi, de 13h à 18h, et ce, jusqu’à la fin septembre.