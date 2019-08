Deux enseignants du N.-B. partagent leur passion au Nunavut

Il faut aimer son travail pour accepter d’aller le pratiquer dans le Grand Nord. Swan Serna, lui, n’a pas hésité une seconde.

L’homme de Mundleville, dans le comté de Kent, enseigne le violon et l’alto depuis une semaine à Iqaluit, au Nunavut. Il y est accompagné de Dulce Alarcon, enseignante de piano.

«J’enseigne à Sistema Nouveau-Brunswick, et on a reçu une invitation à un camp d’été à Iqaluit, ils avaient besoin d’enseignants de musique. Quand j’ai su qu’il y avait cette opportunité, j’ai tout de suite dit oui.»

Il raconte qu’il est arrivé dans un «endroit magique» où les enfants sont friands d’apprentissage.

La nature de son travail a quelque peu changé en fonction des habitudes de ses élèves.

«Côté pédagogie, c’est totalement différent. Au Nouveau-Brunswick, on enseigne surtout la musique classique, et on enseigne aux enfants dès la première journée à lire les notes. Ici, c’est plutôt à l’oreille, à travers des exemples», explique l’enseignant.

Même si les méthodes changent, le but de l’exercice reste le même.

«On veut donner la chance aux enfants d’avoir du plaisir avec la musique, de se développer et d’atteindre leur plein potentiel», explique Swan Serna.

Sa collègue et lui enseignent la musique à des groupes de 10 à 13 ans dont le niveau d’expertise musicale varie.

«On a déjà fait des petits concerts pour les enfants. C’est vraiment un environnement très agréable et familial, les enfants sont fiers de bien performer», raconte-t-il au téléphone.

Pour lui, la musique n’est pas qu’une matière de cours. Elle peut aussi être un outil de développement social. Il croit qu’elle devrait faire partie de l’apprentissage des jeunes dans la plupart des cas.

«À travers la musique, les enfants apprennent le travail d’équipe, la concentration, la coordination et l’écoute. Ça nous sert dans la vie. Quand on apprend avec du plaisir, on apprend plus vite et on apprend mieux», opine-t-il.

Leur séjour nordique s’est soldé vendredi par un concert et un festin de mets locaux.

Swan Serna n’avait que de bons mots à dire sur son séjour.

«Les personnes sont très chaleureuses et ouvertes, et on a eu plein d’invitations à boire le thé avec les familles. C’est vraiment un endroit magique, il faut visiter», affirme l’homme.