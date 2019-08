Deux hommes de Bathurst fabriquent des appeaux à orignaux

Gérard Noël et son fils sont de grands amateurs de chasse. Il y a une dizaine d’années, après avoir fait une rencontre inattendue sur le bord de la route à Rogersville, les deux hommes de Bathurst se sont lancés dans la fabrication d’appeaux à orignaux.

«Il y avait un homme à Rogersville qui faisait des cornets d’appel depuis très longtemps et une bonne journée j’ai passé avec mon fils et on s’est arrêtés» , partage M. Noël. «Mon fils lui a demandé de lui montrer comment les faire et tout a commencé là.»

L’artisan a accepté de partager son savoir avec les Noël et peu de temps après, le fils confectionnait son premier cornet d’écorce.

«Mon garçon a commencé un an avant moi et moi j’ai joint en 2010 quand j’ai pris ma retraite», ajoute Gérard Noël.

Depuis, chaque été, M. Noël installe son kiosque au bord de la route à Harcourt, une paroisse située entre Rogersville et Moncton. Il passe parfois du temps à Bathurst, mais il explique que dans cette région la circulation est moins importante.

Les clients qui passent, c’est en effet la composante que M. Noël préfère de ce passe-temps.

«On jase de chasse avec plein de gens», souligne. «Nous avons rencontré des gens de Terre-Neuve, de l’Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et même de l’Europe.»

Les Noël mettent habituellement leurs appeaux en vente du jeudi au dimanche, mais lorsque la saison de chasse approche, ils sont sur place 7 jours sur 7.

«Tous nos cornets sont faits à la main. Nous en avons de différentes tailles. Nous faisons aussi des dessins dessus par exemple des orignaux ou des ours. Si les gens veulent quelque chose de spécial, nous pouvons le faire.»

Afin d’obtenir un appeau de qualité, l’important serait soi-disant de sélectionner un bouleau blanc mature et d’utiliser un couteau spécialisé pour tailler l’écorce. Gérard Noël maintient que l’arbre demeure en pleine santé puisque les racines ne sont pas affectées.

«Je reçois plusieurs commentaires positifs à propos de nos cornets. Ça arrive que les gens me disent qu’ils ont abattu un orignal grâce à mes cornets», mentionne-t-il fièrement.

Cette année, la chasse à l’orignal débute le 24 septembre au Nouveau-Brunswick.