La tournée des plages: Péninsule acadienne

L’Acadie Nouvelle poursuit sa tournée des régions acadiennes. Notre objectif? Vous faire découvrir des plages pour lesquelles nos journalistes ont eu un coup de coeur. Bonne lecture… et bonne baignade!

Quelles soient à Grande-Anse, Le Goulet, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, à Bas-Caraquet, à Miscou, à Val-Comeau ou ailleurs, les plages de la Péninsule acadienne n’ont plus besoin de présentation. Leur réputation dépasse les frontières du Nouveau-Brunswick.

Certains lieux méritent cependant d’être découverts ou redécouverts par les gens locaux et les touristes. Le Parc de l’Île-aux-Foins, à Néguac, en est un exemple.

L’île, située à quelques kilomètres du centre du Village de Néguac, est un lieu tranquille et d’une grande beauté. On y trouve des sentiers pédestres et en plus des amateurs de plage, l’endroit est prisé par les ornithologues. Près de 180 différentes espèces d’oiseaux y ont été recensées.

Un phare aux couleurs acadiennes accueille les visiteurs et les familles souhaitant organiser un pique-nique. Pour se rendre à la plage, les gens doivent notamment emprunter une passerelle contournant un marais. Bien que la plage ne soit pas surveillée, des vestiaires et des toilettes sont situés près du stationnement.

Ronald Allain, de Néguac, connaît bien l’endroit. Il est pêcheur de mollusques (coques, palourdes, moules, etc) depuis plusieurs années.

«Il y a beaucoup de monde qui passe ici. Ils sont souvent à la plage», dit-il.

Parfois, il aime s’asseoir et observer les paysages et la nature. D’autrefois, il en profite pour se promener dans les sentiers.

«Je vois des loups-marins, des aigles, des fous de Bassan..»

La plage de Four Roads, dans la Municipalité régionale de Tracadie.-Acadie Nouvelle: David Caron

Plage de Four Roads

La plage de Four Roads, dans la Municipalité régionale de Tracadie, est moins bien organisée que les autres dans les environs. Il n’y a pas de toilettes, de douches ou de vestiaire. On y trouve de la quiétude, de beaux paysages, une plage tranquille à perte de vue et de l’espace pour respirer l’air marin. En raison de l’absence d’installations, l’endroit est surtout populaire auprès des gens de la région. Pour les amateurs de bonnes poutines et de bons clubs sandwichs, la cantine M. et Mme Patate servent les clients depuis l’été 2018.

«Il y a toute sorte de monde qui se tient ici. C’est beaucoup occupé le week-end. Il y a aussi beaucoup de monde qui vient pêcher le bar», souligne Alain, un habitué et un amateur de kayak.

La plage se trouve à Four Roads, au bout du chemin Green Point.