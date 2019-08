8,1 millions pour l’industrie des huîtres et la recherche sur les pêches

Dominic LeBlanc, député de Beauséjour et ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, à Shediac. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Du financement provenant des gouvernements fédéral et provincial donnera un coup de pouce à l’industrie des huîtres et à la recherche sur les pêches.

À quelques semaines d’une élection fédérale, le ministre des affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc a fait l’annonce d’un financement de 8,1 millions $ dans 21 projets distincts reliés à l’aquaculture et aux pêches.

Une part importante de cet investissement, de l’ordre de 4 millions $, permettra à l’écocentre de recherche Homarus d’un programme guidé et interactif.

Michel Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, avance que la recherche permettrait de régler certains des problèmes éprouvés par le secteur des pêches.

L’UPM a créé Homarus Inc, qui a ouvert l’écocentre du même nom en 2013.

«On est à l’époque de plusieurs défis au niveau des changements climatiques. On voit les impacts de ces changements-là sur plusieurs ressources dans les pêches. Le homard se porte bien, mais le Centre va nous permettre de faire de la recherche sur le hareng», explique Martin Mallet en soulignant la baisse de la population de ce poisson, un phénomène qu’il s’explique mal.

Douina Daoud, directrice scientifique de Homarus, affirme que le financement va permettre d’améliorer les installations de recherche du centre situé à Shediac.

«On a un volet éducatif très fort. Toute science n’a pas autant d’impact si on ne peut pas la vulgariser et la partager avec la communauté des pêcheurs et de leurs familles», explique la chercheuse.

Pour elle, il est crucial que le public en sache plus sur l’industrie de la pêche, qui prend beaucoup de place dans la province.

«Ça va nous permettre de mieux le faire, son rayonnement va être beaucoup plus important. [Le financement] va aussi nous permettre d’avoir un laboratoire à l’intérieur de nos murs, alors que jusqu’à présent, on travaillait avec d’autres groupes dont on était un peu dépendants», explique Daoud.

Les investissements annoncés lundi serviront également à financer une multitude de projets reliés à l’industrie des huîtres.

«J’ai vu l’expansion importante de l’industrie des huîtres partout sur la côte du Nouveau-Brunswick, mais surtout dans le sud-est, on a eu une augmentation importante en termes d’impacts économiques et de producteurs. Ça fait plusieurs années que ces producteurs-là […] demandent de l’aide pour de nouvelles technologies», explique le ministre LeBlanc, qui était sur les lieux au nom de son homologue des Pêches et océans, le ministre Jonathan Wilkinson.

L’Écloserie Acadienne, une nouvelle écloserie d’huîtres à Cocagne, recevra de l’aide financière pour l’achat et la mise en oeuvre de nouveaux équipements.

L’écloserie, qui attendait du financement depuis environ deux ans selon le propriétaire Maurice Daigle, permettra de raccourcir la période de croissance des huîtres de quatre ans à seulement trois ans.

La nouvelle installation à Cocagne devrait commencer à produire ce mollusque d’ici trois mois, a-t-il affirmé.

«Ça va stabiliser l’industrie», explique Maurice Daigle, qui est aussi propriétaire de la production d’huîtres Maison BeauSoleil.

Il affirme que les huîtres pourront croître dans un environnement contrôlé lorsque l’eau de la mer est trop froide.

Il détaille que la production de l’écloserie permettra aux producteurs de limiter leurs pertes lors de mauvaises saisons.