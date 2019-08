Bas-Caraquet: dernière semaine de travail chez Groupe Océan

Ils ont l’air de minuscules fourmis devant l’immensité de la cale sèche. Et ils travaillent comme des fourmis, à installer les ballons gonflables sous cette lourde structure grise. Les employés de Groupe Océan ont entamé ce qui sera probablement leur dernière semaine d’ouvrage aux installations de Bas-Caraquet.

Combien de temps durera cette pause forcée en raison d’un carnet de commandes vide? Assurément des mois, selon les premières estimations. Car tout semble lié – une fois de plus – à la construction qui se fait toujours attendre de la rampe de halage d’une capacité de 600 tonnes.

Une construction qui pourrait prendre 18 mois, au meilleur des cas. À condition que l’annonce soit faite immédiatement.

Le gouvernement provincial de Blaine Higgs demeure campé sur sa position de ne pas investir un sou de plus dans cet outil essentiel d’une valeur de 5 à 7 millions $.

Le premier ministre a maintes fois répété que Groupe Océan avait déjà assez profité de l’argent des contribuables et qu’il devrait lui-même contribuer à financer cette rampe de halage.

De l’autre côté, la compagnie spécialisée dans la construction maritime répète que le chantier naval de Bas-Caraquet appartient au gouvernement. C’est donc à Fredericton de bouger et de respecter son engagement pris en 2014. Elle continue de dire que sans rampe de halage, impossible de rivaliser avec la compétition et d’obtenir des contrats.

Entre temps, le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, s’est dit prêt à allonger 4 millions $ dans ce dossier. Encore là, Fredericton est demeuré de marbre.

«Nous n’avons pas eu de discussion avec le gouvernement provincial depuis un bout, laisse savoir Jean-Philippe Brunet, vice-président exécutif chez Groupe Océan. On ne sait plus trop quoi penser… On se concentre dorénavant sur ce que nous avons à faire et nous demeurons prêts à collaborer avec les intervenants de la communauté.»

En juin, Philippe Filion, directeur des affaires publiques et du développement des affaires chez Groupe Océan, a stipulé que le refus du gouvernement Higgs équivaut à un bris du bail de location des installations de Bas-Caraquet d’une durée initiale de huit ans signé en 2014 avec la possibilité de trois années supplémentaires.

À ce moment, le porte-parole laissait déjà entrevoir la fin des émissions une fois la cale sèche terminée et mise à l’eau.

Après l’annonce fatidique de la mi-juillet, la plupart des 37 travailleurs du Groupe Océan à Bas-Caraquet ont été mis à pied. Il n’en reste plus qu’une poignée qui sont là afin de finaliser le contrat.

Soudeurs, mécaniciens, magasiniers et employés administratifs se sont fait offrir un emploi ailleurs dans l’entreprise dont le siège social est basé à Québec. Selon M. Brunet, plusieurs travailleurs auraient manifesté de l’intérêt à accepter cette proposition.

La députée provinciale de Caraquet, Isabelle Thériault, trouve inconcevable le silence radio de l’administration Higgs dans ce projet. Elle tente de faire changer le vent de bord et de trouver des solutions à travers les différents intervenants impliqués.

«On a vu une ouverture du gouvernement fédéral, mais il manque depuis le dernier mois l’engagement du gouvernement provincial. Ce silence radio du gouvernement Higgs est déplorable. Il n’a pas à coeur le développement économique du Nord. La construction navale est en nous, les Acadiens. Et là, on avait la chance d’aller encore plus loin avec cette rampe de halage pour attirer de plus gros contrats. Je demande au gouvernement Higgs de sauver les meubles et d’investir dans Bas-Caraquet, la Péninsule acadienne et le Nord. Va-t-il le faire?»

Mais d’ici à ce que tout se règle au niveau politique, l’avenir à court terme du Groupe Océan à Bas-Caraquet ne se compte plus en jours, mais bien en heures.

Une fois les ballons gonflés, quelques travaux seront effectués sous la cale sèche, ce qui devrait prendre une couple de jours. Ensuite, il faudra attendre les grandes marées liées à la nouvelle lune, prévues jeudi ou vendredi, pour déplacer ce bloc de métal à l’eau.

Ensuite, en route vers Québec. Et on met la clé sur la porte aux bureaux de Bas-Caraquet.