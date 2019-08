L’Acadie perd un de ses derniers soldats de la Deuxième Guerre

L’Histoire – celle avec un H majuscule – de l’Acadie, de la Péninsule acadienne et de sa contribution unique à la Deuxième Guerre mondiale s’est effacée un peu plus, en fin de semaine. L’un des plus vieux anciens combattants de la région et du pays, Léonard Gionet, est décédé à l’âge de 99 ans.

Ce soldat de Bas-Caraquet, qui a conduit des blindés en Europe durant le conflit, a eu droit aux grands hommages, lundi, à ses funérailles en l’église Saint-Pierre-aux-liens de Caraquet.

Drapeau canadien couvrant le cercueil, son béret reposait sur un coussin sur lequel étaient accrochées toutes ses médailles. Devant, une couronne rappelant sa participation à la guerre de 1939 à 1945.

Ses frères d’armes de la Légion royale canadienne 56 de Caraquet ont assuré une haie d’honneur et ont salué le disparu, d’abord à son entrée dans l’allée principale et ensuite une dernière fois à la sortie du cortège. Ils ont également déposé des coquelicots sur la tombe.

La Sonnerie aux morts, un moment de silence et le Réveil, une cérémonie que l’on entend normalement le 11 novembre, ont honoré le défunt.

«Mon père était un ancien combattant et c’était l’une de ses plus grandes fiertés. La guerre a été la plus grande épreuve de sa vie. Mais malgré cela, il a toujours été positif. Il sera toujours notre héros», a rappelé avec beaucoup d’émotion Mylène pendant son oraison.

M. Gionet s’est également fait connaître comme charpentier au chantier naval de Bas-Caraquet et il a été président de la Légion royale canadienne 56 de Caraquet pendant sept ans.

«Son histoire qu’il a vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale, Léonard ne peut plus la raconter, a souligné le président actuel de l’organisme, Armel Lanteigne. C’est triste de le voir partir. C’était un homme aimable qui pouvait donner sa chemise. Il n’était jamais de mauvaise humeur. Il a été un vrai soldat.»

Des anciens combattants, il y en a de moins en moins dans la région. Selon M. Lanteigne, il faut aller absolument leur parler et les remercier de vive voix d’avoir combattu pour la liberté.

«Il faut écouter leur histoire. Ils sont rendus âgés de 95 ans ou plus. Ils ont encore leur tête. Pour nous, les plus jeunes, jamais on ne passerait à travers d’une guerre comme celle-là. Il a été mon héros», a-t-il ajouté.

M. Gionet laisse dans le deuil son épouse, Edna Friolet, 14 enfants, 34 petits-enfants et 36 arrières-petits-enfants.