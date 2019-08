Succès de foule pour Paquetstock

Après quatre ans, les organisateurs du Festival Paquetstock, à Paquetville, semblent avoir trouvé une formule gagnante.

L’événement, qui a pris fin dimanche après quatre journées consécutives d’activités, s’est ouvert le 22 août avec la 3e grande tablée, un gigantesque repas de cinq services avec des produits du terroir. Il a été préparé par l’équipe du restaurant le Nouvo Caveau. En raison de la météo, le repas n’a pas eu lieu sur la rue du Parc comme prévu, mais sous un chapiteau.

Malgré ce léger pépin, l’événement a affiché complet, informe Luc Robichaud, porte-parole de Paquetstock et maire de Paquetville.

«C’est la première fois que tous les billets ont été vendus. Même si ça s’est passé sous le chapiteau, les gens ont aimé l’expérience.»

La grande tablée n’était pas la seule activité à afficher complet. Près de 1600 spectateurs ont rempli le grand chapiteau pour les spectacles du vendredi et du samedi soir. Vendredi soir, Guylaine Tanguay, Stéphane Roy et Country Classic étaient en vedette. Le lendemain, la foule s’est réunie pour entendre les groupes Alter Ego et The Vinyls.

«Les soirées ont été présentées dans une salle comble. Nous avions un heureux problème, car il a même fallu refuser du monde à la porte.»

D’autres nouveautés se sont aussi avérées populaires, dont la course Paquetstock Detox. L’événement comprenait un parcours de 5 km dans le Village de Paquetville. Une deuxième épreuve de 4 km a été organisée dans les sentiers menant au Lac à Prudent et les enfants ont pu participer à une course de 100 m et de 1 km.

Plusieurs autres activités communautaires, dont le tournoi de balle-molle et le souper méchoui ont affiché complet. Un «rallye automobile», qui s’est tenu le 18 août, a aussi connu une bonne participation.

Les bénévoles, au coeur de la réussite

Si Paquetstock est en mesure de crier victoire, c’est grâce au travail des bénévoles.

«Le festival est entièrement organisé par des bénévoles, alors il y a un vrai sentiment d’appartenance. Nous avions tous les bénévoles dont nous avions besoin. Les gens se sont approprié le festival et ils sont fiers de donner de l’énergie. Ça se voit dans le résultat. C’est un événement rassembleur pour toute la communauté.»

Malgré tout, le comité organisateur ne tient pas son succès pour acquis.

«On sait que c’est du travail de longue haleine. À partir d’aujourd’hui, on travaille déjà pour 2020. On ne s’attend pas que ce soit un succès instantané. On veut continuer de s’améliorer.»