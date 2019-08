Le cosplay, vous connaissez?

Alors que la Geekfest débutera ce vendredi à Moncton, certains participants se préparent des semaines à l’avance et peuvent dépenser une petite fortune pour incarner leur personnage favori.

Lily Anne est une femme pressée.

Organisatrice de la Geekfest qui se déroulera de vendredi à dimanche au Crown Plaza Hotel de Moncton, elle s’occupe des derniers préparatifs avant l’ouverture de l’événement.

«Nous attendons 2000 participants. L’événement mêlera des choses différentes: jeu vidéo, bande dessinée, cosplaying, anime. Le cosplay sera vraiment une partie importante de l’événement parce que sur l’ensemble des participants, les trois quarts auront un costume», explique-t-elle.

Le cosplay est un loisir qui consiste à se costumer en un personnage de fiction.

Davis Michael Orser est âgé de 29 ans. Durant la journée, il prépare des sandwichs chez Subway, mais dès qu’il a du temps libre, il le consacre à préparer ses costumes.

«Je prépare ces événements des mois à l’avance. Pour cette convention, je vais m’habiller en Abigail Williams, un personnage de jeu vidéo (Murdered: Soul Suspects). Je le prépare depuis janvier et je l’avais déjà porté lors d’une précédente convention à Fredericton» indique le cosplayer.

Le jeune homme admet que ce loisir qui demande beaucoup de temps et qui peut être coûteux.

«Ça me prend beaucoup de temps pour tout créer dans le costume. Il y a beaucoup d’étapes, tu dois voir comment le costume doit être façonné, moulé, découpé. Il faut aussi peindre le costume. C’est aussi un passe-temps qui peut coûter cher. Entre le costume et les équipements, c’est plein de petits achats qui peuvent coûter cher. En tant qu’amateur, chaque costume me coûte environ 300$. Mais pour les cosplayers professionnels, ça peut monter bien plus cher», affirme-t-il.

Davis Michael Orser incarne ici un personnage d’anime. – Gracieuseté

Une occasion pour échapper à la réalité

Pour ce passionné, le cosplay pourrait presque être considéré comme un sport ou même un art.

«Lors des mascarades (des concours de costume, NDLR), tu dois être sur scène en face des spectateurs, et les juges te donnent des points par rapport à ton costume et tes actions sur scène.Il y a aussi des costumes qui peuvent être très lourds avec les équipements. Je me souviens d’un costume où je devais porter un faux lance-roquettes et c’était vraiment difficile», se souvient-il.

Amanda Hopper, âgée de 39 ans, pratique le cosplay depuis sept ans et choisit en général d’incarner des personnages masculins. Elle voit cette Geekfest comme une occasion de s’évader.

«Ces congrès, c’est le moyen de s’échapper de la réalité et de s’amuser. Les hommes peuvent très bien avoir un costume de personnage féminin et inversement. Personne ne peut deviner ton identité lorsque tu as ton costume», confie-t-elle.

Ayant un budget limité, elle peut passer des heures dans les friperies pour trouver le vêtement idéal. Et de temps à autre, il faut savoir faire preuve de créativité.

«Le costume d’un personnage de Star Trek Next Generation m’a pris deux mois à créer. Rien que la chemise, ça m’a pris deux semaines. Comme il fallait de longues manches, j’ai dû utiliser un drap de lit», indique la femme.

La créativité est également au rendez-vous chez David Michael Orser qui a l’ambition de créer un accessoire d’un personnage d’anime. Et pas n’importe quel accessoire: un grimoire fait de peau humaine.

«Naturellement, je n’ai pas de peau humaine à ma disposition. Alors j’utilise de la mousse d’un emballage, j’essaye de lui faire avoir une certaine courbe en la brûlant, et ça crée une texture qui ressemble à ce que je veux créer. Donc il faut savoir être créatif!» soutient-il.

Davis Michael Orser aimerait que le cosplay prenne une place plus importante dans sa vie. Il se met alors à rêver.

«J’aimerais monter une entreprise pour les compétitions de cosplay. Des personnes viendraient me donner leurs idées de costumes ou d’équipements et je me chargerai de les fabriquer», lâche-t-il.