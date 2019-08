Restigouche: la compétition est féroce pour la main-d’oeuvre

Depuis le démarrage de l’entreprise Zenabis, celle-ci n’a cessé de prendre de l’expansion et, du coup, d’accroître sa main-d’œuvre. Mais les embauches massives effectuées par le producteur de cannabis ne sont pas sans causer quelques dommages collatéraux auprès du reste des employeurs du Restigouche.

Le producteur de cannabis d’Atholville a récemment franchi la barre des 400 emplois créés, se hissant par le fait même parmi les principaux employeurs du Restigouche. Et l’entreprise est toujours en recrutement. La nouvelle a de quoi réjouir dans une région longtemps frappée par le manque d’emplois. On peut en effet difficilement être contre l’idée qu’une ou des entreprises viennent s’installer dans une région et participe à sa croissance économique.

À n’en pas douter, Zenabis avait promis de créer de l’emploi et elle a tenu sa promesse.

Avec un salaire de départ supérieur de quelques dollars/heure au salaire minimum en plus des bénéfices, le producteur se positionne au-dessus d’une partie des commerces de détail et des entreprises de service et de restauration. L’offre est alléchante, surtout que plusieurs des postes disponibles ne requièrent souvent aucune formation postsecondaire spécifique.

À Zenabis s’additionnent également d’autres nouveaux dans le paysage restigouchois. Les magasins Hart et Tigre Géant ont tous les deux ouvert boutique récemment. Le Canadian Tire d’Atholville a, pour sa part, augmenté considérablement sa superficie, requérant du coup plus de main-d’œuvre.

À elles seules, ces quatre entreprises ont créé près de 500 emplois dans la région au cours des deux dernières années. Mais 500 nouvelles personnes ne se sont toutefois pas établies pour autant dans le Restigouche au cours de ce même laps de temps. D’où proviennent donc ces employés?

De la population sans emploi, mais aussi en bonne partie des entreprises existantes. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, la situation devient du coup particulièrement difficile à gérer pour les employeurs de certains secteurs, notamment ceux de la vente au détail et de la restauration.

Au cours des dernières semaines, la propriétaire d’un établissement de restauration de Campbellton a reçu la démission de plusieurs de ses employés. Des retours aux études, un déménagement hors de la région, mais aussi un départ pour un poste mieux rémunéré chez le producteur de cannabis d’Atholville.

«Et je ne suis pas la seule. En parlant avec d’autres entrepreneurs, c’est une raison que j’entends de plus en plus. Personnellement, même si j’augmente mes salaires, je ne pourrais pas faire compétition aux avantages sociaux», avoue la propriétaire qui va même jusqu’à se questionner sur la pérennité de son entreprise à long terme si cette cadence persiste.

La femme d’affaires ne peut faire autrement que de se poser la question à savoir si l’arrivée du producteur n’aura pas accentué une pénurie déjà aiguë au niveau de la main-d’œuvre.

Voir le positif

Marco Lavoie est propriétaire du Home Hardware de Campbellton. Il dit ne pas avoir perdu directement d’employé au profit de Zenabis, du moins pas de mémoire. Toutefois, ils confirment que la concurrence est particulièrement féroce pour mettre la main sur du personnel.

«Récemment, j’ai perdu deux employés aux mains d’un compétiteur. La pénurie d’employés est telle, qu’on en est rendu à se voler», dit-il en riant.

Plus sérieusement, il concède que la venue de Zenabis a très certainement changé la donne dans la région.

«C’est beaucoup d’emplois de plus que l’on ne retrouve sur le marché. Quand tu affiches un poste avec de bonnes conditions, un salaire intéressant et que personne ne soumet sa candidature, c’est signe qu’il y a un problème, que les employés potentiels sont ailleurs», indique-t-il M. Lavoie estime que depuis un an ou deux, la situation s’est détériorée et les prévisions sont loin d’être encourageante.

«Avec tout ce qui a ouvert récemment, ce sont près de 500 emplois de plus que nous n’avions pas. Il y a beaucoup plus d’ouvertures où travailler, mais pas plus de monde. Cela dit, il ne faut pas voir cela négativement. J’aime beaucoup mieux me retrouver dans cette situation que dans un contexte où il n’y aurait tout simplement pas d’ouvrage dans la région et où je serais obligé de licencier des employés faute de travail. Quand on parle de création d’emplois, ça signifie que plus de gens sont au travail, donc que plus de gens sont en mesure de faire rouler l’économie de la région. C’est à nous, employeurs, à s’ajuster au niveau des salaires et des bénéfices, à se démarquer», dit-il, concédant que pour certains secteurs d’activités – comme la restauration – cela peut s’avérer plus difficile.

Le positif d’avoir tout ce monde au travail: plus d’achalandage dans les commerces. Et c’est justement ce qui se passe au restaurant de notre intervenante.

«On est toujours plus occupé. L’été a été particulièrement fou», admet la restauratrice s’empressant d’ajouter qu’il s’agit là d’une bonne raison d’embaucher…plus de personnel.

Pas l’idéal, mais préférable au manque d’emplois

À la Chambre de commerce de Campbellton, on est bien au courant de la situation du manque de main-d’œuvre.

Au cours de la dernière année, l’organisme a multiplié les foires à l’emploi, question de donner un coup de pouce aux commerces et entreprises à pourvoir leurs postes. Sa directrice générale, Lisette Doucet, dit ne pas avoir entendu ses membres discourir d’un drainage du secteur de l’emploi causé par l’implantation de Zenabis, que cela aurait affecté négativement la situation de la disponibilité de la main-d’œuvre régionale. N’empêche, elle peut souscrire à cette théorie jusqu’à un certain point.

«On a surtout parlé jusqu’ici de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, mais c’est vrai que ça frappe tous les secteurs. Et c’est fort plausible que l’arrivée de nouveaux joueurs comme Zenabis – qui demande beaucoup d’employés – ait contribué à causer une pénurie additionnelle. Cela dit, chaque fois qu’un nouvel employeur s’installe dans la région, c’est un peu la même chose. Il doit recruter des employés, même aller en débusquer au sein d’autres entreprises», souligne-t-elle.

En fait, Mme Doucet estime que la région n’a pas le loisir de refuser l’implantation de nouveaux commerces ou entreprises.

«On a besoin d’entreprises du type de Zenabis dans la région. Tout le monde souhaite la croissance, car avec elle la région est plus vivante, plus attirante. Si l’on crée une dynamique économique intéressante, les gens vont s’intéresser à la région, songer même à s’y établir. La création d’emplois est bonne pour l’économie locale, mais ça prend une période d’adaptation et ça, je crois qu’on est dedans en ce moment», estime-t-elle.

Si Mme Doucet est prête à concéder que plusieurs entreprises ont certainement perdu des employés au profit de Zenabis, de Tigre Géant ou de Canadian Tire, elle soutient qu’elles ne sont pas la cause du problème de pénurie main-d’œuvre. Tout au plus, ces commerces auront accentué une problématique déjà existante.

L’exode rural, la dénatalité, l’arrivée à terme de l’ère des baby-boomers… Ces réalités ont bien davantage à voir avec la situation actuelle croit-elle.

Cela dit, elle compatit néanmoins avec les employeurs qui ne parviennent pas à trouver de relève au sein de leur équipe.

«C’est stressant et frustrant de chercher sans trouver. Les propriétaires doivent alors souvent combler certains quarts de travail, et ça cause de l’épuisement. Être toujours en manque d’employé, c’est dur sur le système», dit-elle.

Sa solution? En attendant l’arrivée de nouveaux citoyens, elle suggère aux commerces à la recherche d’employés de se faire créatifs pour conserver leurs ressources et en attirer de nouvelles.

«Ça veut dire songer à augmenter leur salaire ou leurs bénéfices, ou simplement innover afin de rendre leurs conditions plus attrayantes», note Mme Doucet.