Eaux usées à Val-Comeau: le ministère de l’Environnement enquête

Des responsables du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux se sont rendus à l’usine de transformation des produits de la mer Les Pêcheries de Chez-Nous, mercredi matin, à Val-Comeau. Ils ont répondu à une plainte concernant le déversement d’eaux usées dans l’anse située derrière l’entreprise.

Ces actions font suite à la diffusion d’une vidéo d’un citoyen habitant à proximité de la compagnie, dimanche soir.

Ces images prises à marée basse montrent le sol jonché de débris de carcasses de homard et une multitude d’élastiques servant à refermer les pinces du crustacé. Ces rejets proviendraient de trois tuyaux verts de sortie d’eau de l’usine.

Érika Jutras, porte-parole aux communications au ministère, a confirmé au journal que des agents sont allés voir de quoi il en retournait.

«Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est au courant du dernier problème concernant les solides sur la plage et effectue actuellement un suivi avec la compagnie. L’établissement dispose d’un agrément d’exploitation délivré par le ministère. L’approbation contient une condition exigeant que l’installation élimine toutes les particules de plus de 3 millimètres (1/8 pouce) de leur rejet d’eaux usées» a-t-elle laissé savoir dans un échange de courriels.

«Aucun échantillon d’eau n’est prévu pour le moment. Si l’inspection détermine qu’il y a des violations de l’agrément d’exploitation, celles-ci seront traitées conformément à la Politique d’observation et d’exécution du ministère», a-t-elle ajouté.

Cette politique prévoit une procédure en plusieurs points en cas de signalement d’un événement environnemental.

Une inspection peut engendrer des options administratives pour obliger l’entreprise à respecter la loi (avertissements, échéances d’application, décrets et injonctions). Les mesures correctives exigées par le gouvernement peuvent aller de la suspension ou de l’annulation d’un agrément, d’un permis, d’une immatriculation ou d’une licence en cours.

Si l’enquête détermine une infraction pouvant faire l’objet d’une contravention, des amendes administratives allant de 1000$ à 1 million $ pour les entreprises fautives peuvent être imposées, sans oublier une poursuite judiciaire pouvant déboucher sur des peines et des ordonnances.

Les Pêcheries de Chez-Nous sont spécialisées dans le traitement du homard à Val-Comeau et peuvent faire travailler jusqu’à 500 personnes pendant la saison de pêche. L’entreprise a été acquise par des intérêts thaïlandais en 2016.