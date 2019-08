Fierté LGBTQ: Blaine Higgs manque à l’appel

L’absence du premier ministre Blaine Higgs dans les défilés de la Fierté fait mauvaise impression dans la communauté LGBTQ, selon des activistes.

Il est de plus en plus commun de nos jours de voir des politiciens marcher dans les défilés de la Fierté pour exprimer leur soutien envers les membres de la communauté LGBTQ.

Il y a toutefois peu de chance d’apercevoir le premier ministre du Nouveau-Brunswick dans l’un de ces événements.

Une porte-parole du chef progressiste-conservateur a confirmé au journal que Blaine Higgs

n’a participé à aucune activité de la Fierté cet été.

Il a notamment manqué le défilé à Saint-Jean le 10 août et celui de Fredericton le 18 août. Le premier ministre ne sera pas non plus du défilé à Moncton, samedi.

«Il a des engagements antérieurs et ne participera pas à l’événement du 31 août», a déclaré Nicolle Carlin par courriel.

Le prédécesseur de M. Higgs, le libéral Brian Gallant, avait l’habitude de participer aux défilés de la Fierté.

Selon le coordonnateur de projets de l’organisme Rivière de la Fierté à Moncton, Charles MacDougall, l’absence de Blaine Higgs envoie un mauvais signal à la communauté LGBTQ.

«C’est certainement désolant. C’est une occasion ratée (pour M. Higgs) d’écouter notre communauté et de se montrer ouvert à nos discussions et à nos demandes.»

Même si la cause des minorités sexuelles ou de genre est loin de se résumer au défilé, il s’agit d’une activité importante, souligne M. MacDougall.

«On ne peut pas en tirer des conclusions au niveau de notre organisme, mais c’est certain qu’il y a plusieurs membres de notre communauté qui vont en tirer des conclusions négatives.»

L’absence de Blaine Higgs aux activités de la Fierté signifie que la communauté LGBTQ doit travailler encore plus fort pour se faire entendre des décideurs, constate M. MacDougall.

«Parce que le premier ministre ne sera pas là pour nous entendre, nous devrons nous rendre à son bureau, chez ses ministres, pour avoir les actions que nous voulons.»

Nicolle Carlin n’a pas précisé les raisons pour lesquelles M. Higgs n’a pas participé aux activités de la Fierté cet été.

Elle indique toutefois que les députés progressistes-conservateurs sont «au courant» des activités entourant la Fierté dans la province et qu’ils sont «encouragés à y participer s’ils le désirent».

La porte-parole du premier ministre assure que certains ministres ont participé aux activités de la Fierté cet été. Elle n’était cependant pas en mesure d’indiquer lesquels.

Même s’il a été déçu par l’absence de Blaine Higgs au défilé de la ville portuaire, le président de Pride Saint John, Michael Cummings, se réjouit de la participation de la ministre et députée locale Dorothy Shephard et d’une délégation des Jeunes progressistes-conservateurs.

«Même si le leadership du parti, le premier ministre, n’est pas là, il y a des membres qui démontrent leur soutien», dit-il.

«Les jeunes progressistes-conservateurs sont inclusifs et soutiennent la communauté (LGBTQ). Je pense que c’est un signe que les choses changent au sein du parti. Si les jeunes ont des opinions différentes, les plus vieux qui sont au pouvoir vont devoir en prendre note à l’avenir.»

Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick indique que son chef, Kevin Vickers, a participé cette année aux défilés de Saint-Jean, de Miramichi et de Fredericton et à l’intention de faire partie de celui de Moncton.

«Les défilés de la Fierté sont des événements rassembleurs pour célébrer la diversité et l’inclusion dans la province. M. Vickers assiste à ces défilés pour montrer son appui à la communauté LGBTQ2+», a déclaré le parti dans un courriel.

Le chef du Parti vert, David Coon, n’a pas pu faire partie du défilé de Fredericton cette année parce qu’il n’était pas la région, selon Josh O’Donnell. M. Coon a toutefois participé à la levée du drapeau de la Fierté devant l’hôtel de ville. L’an dernier, il avait participé aux défilés de Fredericton et de Moncton.

Au niveau fédéral, le premier ministre Justin Trudeau fait couramment partie des défilés des grandes métropoles canadiennes.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, n’y participe cependant pas. Sa candidate dans Moncton-Riverview-Dieppe, Sylvie Godin-Charest, sera toutefois du défilé de samedi.

«C’est important pour moi de démontrer notre appui à la communauté LGBTQ2S+ et de créer des environnements sécuritaires pour tous. Je suis là pour représenter les intérêts de tout le monde, et en participant, on sensibilise les gens autour de soi», a-t-elle déclaré par écrit.

Au sujet de son chef, la candidate assure qu’il y a «plusieurs façon de démontrer son appui» envers les personnes LGBTQ et que M. Scheer soutient leurs droits «sans équivoque, y compris le mariage de même sexe».

Selon Rivière de la fierté, le Parti libéral du Nouveau-Brunswick, le Parti libéral du Canada, le Parti vert du Canada et le Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick sont aussi inscrits au défilé à Moncton.

Si la participation des politiciens dans les défilés de la Fierté est importante, leurs politiques envers la communauté LGBTQ le sont encore plus, prévient Charles MacDougall.

À ce chapitre, il constate que c’est sous le gouvernement de Blaine Higgs que le Nouveau-Brunswick a décidé d’adopter un troisième marqueur de sexe (X) sur le certificat de naissance pour les personnes non binaire.

À l’avenir, Rivière de la fierté aimerait voir une meilleure offre de soins de santé pour les personnes transgenres et plus d’accessibilité aux programmes sociaux en général pour les membres de la communauté LGBTQ.

«Nous connaissons de façon disproportionnée des troubles de la santé mentale ou de l’itinérance alors les programmes sociaux sont importants pour nous.»