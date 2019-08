Intentions de vote: Trudeau et les libéraux demeurent en tête au N.-B.

Même si une proportion élevée d’électeurs sont insatisfaits avec le travail du premier ministre Justin Trudeau, le Parti libéral demeure toujours la formation politique la plus populaire au Nouveau-Brunswick, révèle le plus récent sondage réalisé par Narrative Research (anciennement Corporate Research Associates).

Seulement 38% des répondants du Nouveau-Brunswick ont affirmé être satisfait du travail du Parti libéral sous la gouvernance de Justin Trudeau. En mai, le taux de satisfaction était de 31%.

«Il y a quatre ans, le Parti libéral a balayé la région en remportant les 32 sièges en Atlantique. Aujourd’hui, l’opinion des électeurs du Canada Atlantique est moins unanime, ce qui va rendre la région plus compétitive au niveau électoral», dit Margaret Brigley, PDG de Narrative Research.

Les résultats de la prochaine élection fédérale sont loin d’être certains. Selon le sondage, près de 40% des électeurs du Canada Atlantique se sont dit indécis ou ils ont refusé d’indiquer pour lequel des partis ils comptaient voter.

Parmi les électeurs indécis, 19% penchent de plus en plus vers le Parti libéral alors que 16% des personnes sondées se montre intéressées par le Parti conservateur.

Une tendance est cependant en train de se manifester dans la province auprès des électeurs décidés. Si l’élection devait avoir lieu aujourd’hui, les Libéraux obtiendraient 40% des voix contre 32% pour les conservateurs.

Par ailleurs, 26% des électeurs de la province préfèrent avoir Justin Trudeau comme premier ministre du Canada alors que 24% d’eux aimeraient mieux voir Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, à la tête du pays.

«Nos données suggèrent qu’Andrew Scheer n’a pas été en mesure de prendre de l’élan dans la région au cours du dernier trimestre, même si le Parti libéral fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux en raison de l’affaire SNC Lavalin.»

La popularité des Verts à la hausse

Le sondage permet aussi de constater que le déclin du NPD et la montée en popularité du Parti vert se poursuivent. Au Nouveau-Brunswick, 20% des électeurs décidés ont l’intention de voter pour les Verts d’Elizabeth May, contre seulement 6% pour le NPD sous la direction de Jagmeet Singh.

«Nos résultats suggèrent que le NPD pourrait être remplacé dans les Maritimes par le Parti vert comme étant la principale alternative aux Libéraux et aux Conservateurs.»

Où est le NPD?

Alors que le Parti vert et le Parti populaire du Canada ont trouvé des candidats pour la majorité des circonscriptions dans la province, le NPD n’en pas encore nommé un seul en date du 28 août.

Mélanie Richer, porte-parole du NPD, se fait rassurante.

«Nous avons de l’intérêt pour chaque circonscription et nous avons reçu des soumissions de candidature. Le processus suit son cours et les congrès d’investiture auront lieu prochainement», répond-elle.

Le député Yvon Godin a porté les couleurs du NPD dans Acadie-Bathurst de 1997 à 2015. Lors de l’élection fédérale de 2015, le parti a récolté environ 18% des voix au Nouveau-Brunswick. Roger Ouellette, politologue de l’Université de Moncton, n’a pas l’impression que les choses vont s’améliorer prochainement.

«Ça ne s’annonce pas bien pour le NPD. On n’a pas vu Jagmeet Singh au Nouveau-Brunswick. Pendant le tintamarre du Congrès mondial acadien, on a vu Justin Trudeau et Andrew Scheer, mais pas le chef du NPD. À l’époque où Yvon Godin était député, le chef est venu à Caraquet à quelques reprises. Il y avait une présence et une dynamique. On dirait que le NPD national veut sauver les meubles, mais il n’y a rien à sauver au Nouveau-Brunswick. Ils estiment qu’il n’y pas de gains à faire ici. Avec le peu d’énergie qu’ils ont, ils vont essayer de sauver les meubles au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Le Nouveau-Brunswick n’est pas du tout sur leur radar.»