Eel River Bar: coup de pouce au Jardin Héritage

On savait depuis quelques mois déjà que le Jardin Héritage de la Première nation d’Eel River Bar allait être connecté au réseau d’eau et d’égouts grâce à une entente avec ses communautés voisines. Un projet majeur en soi qui devrait enfin permettre à cette infrastructure de se développer.

Alors que les travaux sont bien enclenchés dans le secteur depuis un moment déjà, les gouvernements provincial et fédéral ont confirmé, jeudi, l’étendue de leur participation financière à ce projet dont la valeur totale atteint les 3,5 millions $.

Ottawa versera la part du lion avec 2,6 millions alors que le gouvernement provincial investira 313 800$. De son côté, la Première nation d’Eel River Bar y injectera 563 660$.

L’annonce, jeudi, a d’ailleurs réuni sur place le ministre fédéral des Services autochtones, Seamus O’Regan, ainsi que son confrère du provincial, le ministre des Affaires autochtones, Jake Stewart. Tous deux ont largement vanté les mérites de ce projet d’infrastructure, le qualifiant de modèle de collaboration régionale.

Ce projet consiste à connecter une portion de la Première nation et du village de Charlo (notamment son camping) au service d’eau de la municipalité d’Eel River Dundee. Les eaux usées, elles, prendront la direction de Charlo pour y être traitées. Ces travaux feront également en sorte que toutes les municipalités du Restigouche-Est seront dorénavant interconnectées au niveau de leur approvisionnement en eau, donc qu’elles pourront s’entraider au besoin.

Si ce projet est profitable aux communautés concernées, leur assurant un accès à une eau potable de qualité et à un traitement adéquat des eaux usées – protégeant du coup l’estuaire de la rivière Eel –, il constitue une avancée majeure pour le développement du Jardin Héritage.

Ce projet, chéri par la communauté d’Eel River Bar depuis les années 1990, peine à prendre son envol malgré les nombreux millions déjà investis. Cette fois par contre, on sent que c’est la bonne.

«Le projet a été au point mort pendant des années et là, ça bouge enfin. C’est un avancement considérable pour le développement économique de notre communauté, mais aussi pour toute la région, car on croit que notre Jardin Héritage a le potentiel de devenir une attraction touristique majeure», explique la chef du conseil de bande d’Eel River Bar, Sacha Labillois, précisant que l’idée est de poursuivre avec les concepts originaux du jardin.

La cheffe du conseil de bande de la Première nation d’Eel River Bar, Sacha Labillois. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

On veut ainsi faire de l’endroit un lieu de rassemblement où l’accent serait mis sur le legs de la nation micmaque sous différents aspects, comme ses traditions, la culture des herbes médicinales, la confection de remèdes ancestraux, etc.

«Il manque un attrait touristique de ce genre dans notre grande région du Restigouche et nous, avec ce que l’on a à proposer, on croit que nous serons en mesure de remplir ce vide et d’attirer les touristes en grands nombres tout en étant fidèles à nos origines», dit Mme Labillois.

Outre l’aspect touristique, elle estime que le Jardin Héritage est appelé à jouer un rôle de plus en plus grand dans sa communauté.

«On le voit comme un endroit où passer nos traditions à la nouvelle génération, tout en éduquant aussi les gens de partout à notre histoire, notre culture», indique-t-elle.

La chef estime aussi que l’aspect environnemental n’est pas à négliger dans cette annonce.

«On parle ici de pratiques saines visant à conserver nos eaux les plus propres possible. L’eau est essentielle à la vie et étant une communauté vivant près d’une rivière et de la baie, ces plans d’eau sont cruciaux à notre style de vie, à notre subsistance. On se doit de tout faire en sorte pour protéger notre eau pour les générations à venir», souligne-t-elle, notant que plusieurs activités de pêches ou de cueillettes ont lieu dans le secteur.

5 millions $ additionnels

Outre l’investissement lié aux eaux et égouts, les gouvernements provincial et fédéral ont également profité de l’occasion pour annoncer leur participation financière à d’autres projets régionaux.

Toujours à Eel River Bar, ceux-ci financeront la réfection du pont no.1 situé sur la route 134, un investissement combiné de 1 million $. Ils injecteront également 1,5 million $ chacun dans le remplacement du pont qui enjambe la rivière Nash, ainsi qu’un total de 2,5 millions pour la réparation de sections de berges (1,2 km) emportées par l’eau dans huit secteurs le long de la rivière Upsalquitch. Lesdites berges seront renforcées par des pierres de carapaces.