RENTRÉE 2019 – Un matin très attendu chez les Robichaud-Flann!

Comment se préparer pour ce fameux matin d’automne? Celui où votre petit ou votre petite escaladera seul les grandes marches de l’autobus pour la première fois. La semaine prochaine, ce sera au tour de Lisa Robichaud-Flann de retenir ses larmes en disant fièrement au revoir à son fils, mais pour l’instant, la mère de trois enfants est impatiente d’accompagner son fils aîné dans cette nouvelle aventure.

Bien que la rentrée à la maternelle est souvent une étape importante pour toute la famille, les parents de Caleb sont confiants que les prochaines semaines se dérouleront bien. Mme Flann souligne que son fils est «plus prêt que jamais».

«Nous sommes très bien préparés, a partagé la mère.

«Caleb fréquente la garderie depuis l’âge de neuf mois et la prématernelle depuis ses quatre ans donc ça s’est fait graduellement, pas seulement une journée ou une semaine avant. C’est un processus à long terme.»

Le petit Caleb a maintenant quatre ans et demi. Il ira à l’école Carrefour-Étudiant à Beresford, dès mardi.

«Il a vraiment hâte, mais je ne pense pas qu’il réalise vraiment. Je sais qu’il va adorer le cours d’éducation physique et jouer dehors avec les autres enfants puisqu’il est très sociable et il adore bouger.»

Outre se divertir dans la cour de jeux et se faire des amis, Mme Flann est sûre que son fils excellera sur les bancs de l’école.

« Il a une soif d’apprendre, il est prêt et il le dit haut et fort», a-t-elle ajouté.

Au cours des derniers mois, Caleb et sa famille sont allés visiter l’école primaire à trois reprises afin de se familiariser avec le nouvel environnement. Lors de ces visites, ils ont eu l’occasion de faire la connaissance des professeurs, d’essayer le terrain de jeux et même de faire un tour en autobus.

Le plus important, selon Mme Flann, c’est d’impliquer le plus possible son fils dans la préparation de la rentrée des classes, c’est-à-dire de lui donner la liberté de choisir lui-même son sac à dos et d’autres articles scolaires du genre.

«On implique beaucoup Caleb dans les décisions quand on va magasiner. C’est vraiment un beau moment qu’on partage ensemble.»

Lisa et son conjoint, Chris Flann, ont également deux autres enfants, nommés Micah et Andie-May.

Dans quelques années, le couple de Beresford aura à préparer trois boîtes à dîner, afficher trois photos scolaires au salon et saluer trois écoliers à l’arrêt d’autobus. Mais d’ici là, ils vivent au jour le jour et demeurent optimistes face à ce que l’avenir leur réserve.