Vols de véhicules à Moncton: trois personnes arrêtées

Deux hommes ont plaidé coupable à plusieurs accusations en lien avec une enquête sur des vols de véhicules et des vols dans des véhicules dans le Grand Moncton.

Le 24 août, la police a exécuté des mandats de perquisition dans deux résidences de Moncton et a arrêté trois personnes.

Plusieurs articles et véhicules volés ont été récupérés par la police.

Depuis le 1er août, le Service régional de Codiac de la GRC a reçu plus de 55 plaintes concernant des vols dans des véhicules.

Mercredi, Joshua Kubu, âgé de 32 ans, a plaidé coupable à des accusations de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000$, de possession d’outils de cambriolage et de possession d’armes en violation d’une ordonnance d’un tribunal, ainsi qu’à trois chefs d’accusation de manquement à une ordonnance de probation.

Il a été condamné à quatre mois de prison.

Le même jour, Jeremy MacAulay, âgé de 33 ans, a plaidé coupable à des accusations pour possession de cocaïne, pour conduite d’un véhicule alors que son permis était suspendu, pour avoir résisté à son arrestation et avoir entravé le travail d’un agent de la paix, et pour possession non autorisée d’une arme à feu, d’une arme prohibée ou d’une arme à utilisation restreinte.

Il a été condamné à du temps déjà passé en détention en attente de sa comparaître, à un mois de détention à domicile et à payer une amende de 500$ pour conduite d’un véhicule alors que son permis était suspendu.

La troisième personne arrêtée est une femme âgée de 30 ans, de Moncton. Elle a été libérée sur promesse de comparaître en cour à une date ultérieure.