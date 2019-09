Oktoberfest des Acadiens: succès de foule

Même si vous figuriez parmi les rares personnes à ne pas avoir participé aux activités du 10e Oktoberfest des Acadiens, à Bertrand, il était quasiment impossible de s’en échapper. Ce week-end dans le Grand Caraquet, on avait parfois l’impression que le festival était au coeur de toutes les discussions.

Plusieurs têtes d’affiche étaient de passage à Bertrand ce week-end, dont le légendaire groupe de heavy metal américain, Quiet Riot, surtout connu pour son succès de 1983, Cum On Feel The Noize.

Plus de 3000 personnes ont rempli le grand chapiteau vendredi soir pour entendre Quiet Riot, ainsi que les Frères à ch’val et Highway Stars.

Les autres soirées de spectacles se sont aussi avérées populaires. Jeudi soir, environ 2000 personnes ont assisté au spectacle de Marjo et d’Annie Blanchard et samedi soir, ils étaient encore quelque 3000 fêtards se sont regroupés pour voir le groupe rock canadien des années 1980, Platinum Blonde et les Karma Kamaleons, un groupe de reprises de grands succès des années 1980.

Le site de l’Oktoberfest était également animé les après-midis, grâce au coin des enfants qui comprenait de nombreux jeux gonflables et les grandes dégustations.

«Je ne me suis pas mis de trop grandes attentes, mais ç’a été comme on voulait. On voulait que ça ait bien et que les gens soient heureux. Je voulais qu’il ait une variété pour tous les âges et goûts», dit Bernard Frigault, directeur artistique de l’Oktoberfest.

Au total, les organisateurs estiment qu’environ 14 500 personnes ont visité le site de l’Oktoberfest, situé à l’arrière de l’édifice municipal de Bertrand. Le succès de l’événement est surtout attribuable à l’engagement des bénévoles. Cette année, ils étaient près de 280 à mettre l’épaule à la roue.