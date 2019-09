Tourisme: le Restigouche en a assez de rater le bateau

Afin d’accroître l’efficacité de la promotion touristique, la Commission de services régionaux du Restigouche a décidé de tenter une nouvelle approche et de se fier à l’un de ses membres plutôt qu’à l’association touristique déjà existante.

La promotion touristique a été au cœur d’une longue discussion entre les membres de la CSR-Restigouche lors de sa dernière réunion publique. À la base de celle-ci, le sentiment profond de la part des intervenants qu’il existe des lacunes importantes au chapitre de la promotion de la région, que celle-ci manque le bateau comparativement à ailleurs en province.

Au terme des discussions, une idée a fait son chemin, soit celle de collaborer étroitement avec la Ville de Campbellton, municipalité la plus active du groupe au niveau de la promotion touristique.

Pour se faire, la commission a demandé à ses membres de lui rediriger leurs budgets habituellement dédiés à la promotion touristique. Celle-ci aurait du coup le mandat d’inclure toute la région dans sa stratégie touristique.

Le problème est que cet argent est actuellement l’une des sources de financement de l’Association touristique du Restigouche (ATR). Chaque année, cette organisation bénévole participe à des salons promotionnels en plus de produire un guide à l’attention des touristes et d’organiser un forum régional.

Le président de la CSR-Restigouche et maire d’Eel River Dundee, Denis Savoie, se garde bien de critiquer le travail de l’ATR et refuse de parler d’un geste ciblé spécifiquement envers cette organisation.

«On se questionne sur la façon d’améliorer la promotion touristique dans notre région, car les membres semblent croire – et c’est aussi mon cas – qu’on passe à côté de quelque chose, qu’on ne parvient pas à tirer notre épingle du jeu.»

«On a déjà un partenaire autour de notre table (la Ville de Campbellton) qui est relativement bien organisé, qui possède une structure, et qui est prêt à jouer ce rôle. On veut donc essayer quelque chose pour accélérer les résultats, travailler avec lui afin de voir ce qu’on pourrait en retirer», explique M. Savoie.

Par promotion, la CSR-Restigouche n’entend pas seulement une présence au sein des salons et foires touristiques, mais aussi des efforts plus ciblés comme, par exemple, la confection de vidéos promotionnelles.

Au total, la contribution exigée est somme toute dérisoire. On parle ici d’un peu plus de 6000$ au total pour l’ensemble des municipalités. M. Savoie avoue que ce maigre financement dédié à la promotion touristique explique possiblement les faibles résultats. La possible création d’un fonds touristique pour améliorer la situation a été abordée sans toutefois être l’objet d’un débat.

«Mais avant d’aller à la table pour demander aux municipalités d’investir davantage, on veut voir comment ça fonctionnera avec notre partenaire. On veut bien faire les choses du départ, commencer avec de petits succès. On verra le reste par la suite», dit-il.

Si le sujet semblait faire l’unanimité autour de la table, les membres ont toutefois convenu d’en discuter avec leur conseil respectif avant de prendre une décision. Le maire d’Atholville, par exemple, a tenu à préciser toute la sensibilité de la démarche dans son cas alors que le président de l’ATR est l’un de ses conseillers.

Incompréhension à l’ATR

À l’Association touristique du Restigouche, la nouvelle a eu l’effet d’une bombe. On comprend mal ce que l’on qualifie d’acharnement à son endroit de la part des municipalités membres de la CSR-Restigouche.

Ce n’est en effet pas la première fois que la CSR-Restigouche parle de la mettre de côté afin de rapatrier en son sein le dossier de la promotion touristique.

«Je ne suis vraiment pas content de cette proposition, et encore moins de la façon dont ça s’est fait, sans consultation ni avis», fulmine le président de l’ATR, Gaétan Cormier.

Une partie du financement de l’ATR provient des municipalités de la région. Leur désistement pourrait tout bonnement signifier l’abandon de certains projets, voire même donner le coup de grâce à l’organisme.

«On va faire quoi, produire deux guides touristiques pour le Restigouche au lieu d’un? On va être deux à se battre pour les fonds et les projets? Il n’y a aucune logique là-dedans», clame M. Cormier.

Selon lui, la CSR-Restigouche s’est tout simplement mise en tête de fermer l’ATR, et ce, pour les mauvaises raisons. Il croit en effet que tout est relié à la présence de Saint-Quentin au sein de son organisation, une municipalité qui est située dans une autre CSR et qui, ironiquement, est de loin la plus active au sein de l’ATR.

«À mon avis, on met une organisation en péril parce qu’on mélange le tourisme et le politique. Et c’est déplorable, car on veut tous la même chose au final, que les gens viennent dans notre région. Et Saint-Quentin, c’est aussi notre région», indique M. Cormier, qui aurait préféré travailler de concert avec la CSR-Restigouche plutôt qu’en parallèle.

À la lumière de cette situation, il entend demander une rencontre avec la CSR-Restigouche afin de clarifier la situation et voir s’il n’y a pas moyen d’en venir à un compromis.

Questionné à ce sujet, le président de la CSR-Restigouche soutient que rien n’empêche les municipalités qui désirent continuer de verser une contribution à l’ATR de le faire.

«Si nos membres veulent faire des contributions supplémentaires envers d’autres organisations – comme l’ATR justement –, ils sont bien libres de le faire. On ne va certainement pas critiquer qui que ce soit qui investit dans la promotion touristique. La seule chose qu’on souhaite cependant, c’est que nos membres montent à bord de notre initiative», dit M. Savoie.