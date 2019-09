Deux voleurs de VTT recherchés

La police sollicite l’aide du public afin d’identifier deux suspects en lien avec le vol de trois véhicules tout-terrain, ainsi qu’une tentative d’entrée par effraction à Saint-André.

Le 19 août, vers 8 h, quelqu’un a causé des dommages matériels en tentant de s’introduire par effraction dans un commerce du chemin Després. Peu de temps après, trois VTT ont été volés à l’extérieur d’une résidence du chemin Bourgoin, et de l’essence a été volée dans un commerce du chemin de l’Église.

Un des suspects portait un pantalon et des souliers noirs et un tee-shirt Abercrombie de couleur. L’autre suspect portait un pantalon de couleur pâle et un tee-shirt noir.

Les VTT ont depuis été retrouvés, mais la GRC cherche toujours à identifier les suspects.

Quiconque a de l’information sur ces incidents ou l’identité des suspects est prié de communiquer avec la GRC au 506-473-3137 ou, anonymement, avec Échec au crime (1-800-222-8477 ou www.crimenb.ca).