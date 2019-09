Le fédéral aidera Dalhousie à produire de l’électricité

Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, et le maire de Dalhousie, Normand Pelletier. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

L’attente aura été longue, frustrante même par moment, mais elle en aura valu la peine. Après des mois d’incertitude, le gouvernement fédéral annonce qu’il grimpe à bord du projet de turbine soumis par la Ville de Dalhousie.

La frustration provient du fait que la demande d’aide au fédéral a essuyé plusieurs rejets, puisqu’elle cadre difficilement avec les programmes en place. Mais cette fois est la bonne.

De passage à Dalhousie mercredi, le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a confirmé la participation financière de son gouvernement à l’endroit de cette initiative. En fait, le fédéral fera plus que sa part, portant sa contribution 603 000$, soit 60% des coûts. La province, par l’entremise de la SDR, s’est déjà compromise pour la somme d’un demi-million $ alors que la Ville s’attend à débourser 300 000$, portant la facture du projet à 1,4 million $.

«On voit enfin la lumière au bout du tunnel. C’est vraiment encourageant pour la municipalité, un gros coup de main que l’on reçoit de la part du fédéral», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

La turbine en question a été achetée et se trouve même déjà dans la région. Le maire estime que les travaux de construction préparatoires auront lieu dès les prochaines semaines. Il croit toutefois que cette dernière ne sera posée qu’au printemps.

La turbine doit être installée à l’intérieur d’une conduite d’eau de la Ville, conduite auparavant utilisée par la papetière AbitibiBowater qui avait besoin d’un fort débit d’eau.

Toutefois, depuis la fermeture de l’usine, cette eau excédentaire – qui provient du barrage de la rivière Charlo – est tout simplement déversée dans la baie des Chaleurs. On parle ici d’environ six millions de gallons (US) qui prennent la mer chaque jour sans être utilisés.

Le projet vise à profiter de cette ressource autrement gaspillée et sans pour autant la souiller.

Selon les estimations, la turbine pourrait générer l’équivalent de 75 000$ à 100 000$ en électricité par année. L’électricité produite sera acheminée à l’intérieur du réseau électrique d’Énergie NB qui en fera l’achat. La société de la Couronne remettra par la suite un crédit à la Ville qui doit chauffer et éclairer de nombreux bâtiments (dont l’Hôtel de Ville, le Récréaplex et le Palais des Glaces).

«Ça va faire un grand bien à notre municipalité, une chance de regarder à d’autres avenues, d’autres projets», ajoute le maire.

Il va de soi que le député de Madawaska-Restigouche applaudit le projet.

«C’est une initiative verte, innovatrice. Les bénéfices et les économies seront considérables pour Dalhousie», indique M. Arseneault.

S’il se réjouit de voir que son gouvernement participe au financement de ce projet, le député estime par ailleurs que la plus grande victoire se situe dans les récents changements apportés au sein des critères d’admissibilité et de financement des projets visant les petites communautés comme Dalhousie.

Cela fait notamment en sorte que le fédéral augmente sa participation financière (60% au lieu de 33%) envers certains programmes d’infrastructures destinés aux petites collectivités de moins de 5000 personnes.

«Le fait qu’on augmente notre participation financière fait une énorme différence pour les petites municipalités comme Dalhousie pour qui payer le tiers de la facture constituait un énorme fardeau», estime le député.