Saisie de drogues et d’armes: un jeune homme fait face à plusieurs accusations

Des accusations ont été portées contre un homme âgé de 26 ans, de la Première Nation de Woodstock, mais ayant habité récemment à Fredericton et à Moncton, en lien avec des saisies de drogues effectuées la semaine dernière dans trois municipalités de la province.

Dans le cadre de ces perquisitions qui se sont déroulées le mercredi 28 septembre à Moncton, à Steeves Mountain et à Douglas, la GRC a saisi ce qu’elle croit être de la méthamphétamine, de la cocaïne et des armes à feu prohibées.

Cinq hommes et trois femmes âgés de 17 à 49 ans, ont été arrêtés.

Une des personnes arrêtées, Jesse Todd Logue, a comparu en cour provinciale à Moncton mardi. Il a été accusé de possession d’armes à feu prohibées sans permis et de munitions facilement accessibles, de possession d’une arme à autorisation restreinte et de munitions facilement accessibles, de possession d’armes à feu prohibées sans permis, de possession d’armes à feu pendant une interdiction et de possession d’une arme à feu sachant que le numéro de série avait été effacé

Le 29 août, il avait été accusé de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic (deux chefs d’accusation). Il a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 17 septembre.

Un homme âgé de 25 ans de Moncton, un homme âgé de 29 ans de Riverview ainsi qu’une femme âgée de 20 ans et un homme âgé de 49 ans, de Maugerville, ont été libérés sur promesse de comparaître en cour provinciale à Moncton le 3 décembre.

Les trois autres personnes arrêtées ont été interrogées, puis libérées.