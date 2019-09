Naissance de deux adorables bébés jaguars au zoo de Moncton

Les deux bébés sont actuellement soignés loin des regards. - Gracieuseté

Le Zoo de Magnetic Hill présente deux jaguars nouveau-nés. Les petites boules de poil, aveugles et sans défense à la naissance, ont vu le jour le 22 août. Il s’agit des premiers rejetons (deux mâles) de la mère, BJ, et du père, Rio.

Le personnel s’est d’abord inquiété de l’état de santé d’un des deux mammifères, beaucoup plus petit que l’autre. Leur jeune protégé a donc commencé à recevoir un supplément de lait pendant l’heure de la pesée (photo), juste avant d’être remis à sa mère et à son frère.

Le personnel du zoo donne un supplément de lait au plus frêle des deux petits. – Gracieuseté

La directrice du Zoo, Jill Marvin, a fait savoir que les petits jaguars ont les yeux grand ouverts, prennent du poids et ont plus d’aplomb sur leurs pattes.

«Les 30 premiers jours sont toujours critiques, explique-t-elle. Nous avons très hâte de les présenter aux visiteurs du Zoo!»

Pour l’instant, la maman et ses petits sont au calme hors de l’enclos, loin du regard des visiteurs. Les nouveau-nés seront visibles plus tard cet automne au public. Le zoo rappelle que la plupart des populations de jaguars sont menacées par la chasse, le rythme fulgurant de la déforestation et la disparition de l’habitat en raison de catastrophes comme les incendies qui font actuellement rage en Amazonie.