Campbellton confie la gestion de son Centre civique à un comité régional

Le conseil municipal de Campbellton propose de changer la structure de gouvernance de son Centre civique. La tâche de rendre l’infrastructure plus performante incomberait désormais à un comité composé des municipalités qui contribuent financièrement au centre.

Un peu comme elle l’a fait il y a quelques années avec la compagnie privée Canlan, la Ville de Campbellton veut se retirer de la gestion quotidienne de son Centre civique.

Le conseil municipal a pris cette décision mardi soir à la suite de discussions lors de la réunion du comité des Finances.

La nouvelle structure administrative qui doit voir le jour aura la forme d’un comité consultatif auquel siégeront les municipalités ayant accepté de participer financièrement envers le Centre Civique, incluant bien entendu son principal bailleur de fonds, Campbellton.

À moins de désistements ou d’une fin de non-recevoir de la part des partenaires, ce comité comprendrait également les municipalités de Tide Head, Pointe-à-la-Croix, Escuminac, Restigouche-Sud-Est et Listuguj.

Le comité aura la tâche de développer la programmation du complexe sportif et de tenter de le rentabiliser. Il sera appuyé par un directeur qui veillera à la mise en application des décisions du comité. Ce nouveau poste combinera ceux existants des gérants actuels. Malgré tout, on assure que personne ne sera renvoyé formellement.

«On a des personnes qui partent à la retraite, d’autres qui seront mutés à d’autres postes», explique la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

En somme, le Centre civique sera toujours la propriété de Campbellton, mais ce qui s’y passe à l’intérieur – activités, programmation, temps de glace, ententes, utilisateurs, etc. – sera la responsabilité du comité et non plus celle du conseil municipal.

«Nous ne serons plus ceux qui gèrent ce qui se passe dans le Centre civique, mis à part les achats (dépenses) et la structure syndicale (employés). On est très excité de pouvoir donner une chance à ce comité, de permettre à nos partenaires d’apporter leurs idées à la table pour faire fonctionner le centre. On croit que nous allons dans la bonne direction», ajoute la mairesse qui sera d’ailleurs la représentante de Campbellton au sein du comité.

De son côté, Campbellton à l’intention d’investir le même budget qu’auparavant pour faire fonctionner la bâtisse, soit environ 1,9 million $ (moins les revenus).

Ce changement de cap survient à l’aube de la saison automnale, soit alors que les différents programmes offerts dans l’édifice sont sur le point de débuter. Il survient également au moment où la Ville est de nouveau sous les feux de la rampe avec la remise en place de sa controversée carte loisir.

Selon la mairesse, l’un des mandats confiés au futur comité est de s’entendre avec l’Association de hockey mineur du Restigouche, organisation avec laquelle la Ville a eu du mal à s’entendre la saison dernière.

«On veut que l’association revienne chez nous. On croit que ce changement de structure devrait aider de ce côté», indique Mme Anglehart-Paulin, soulignant au passage que son conseil a eu des discussions positives récemment avec l’association.

Pas de carte pour le hockey mineur

À peine le comité consultatif a-t-il vu le jour qu’il a déjà réglé pour l’année l’épineux dossier de la carte loisir et de l’Association de hockey mineur de Restigouche-Nord.

Afin de réduire le plus possible le coût de la participation familiale au programme de hockey, l’association a accepté l’offre du comité d’acquitter un montant forfaitaire de 10 000$ pour couvrir le coût de toutes les cartes de loisirs de ses membres. Cette entente permettra à l’AHMRN de se servir des installations de Dalhousie et de Campbellton sans avoir à se préoccuper de l’admissibilité des joueurs.

Du côté du conseil consultatif, on dit espérer que la conclusion de ce partenariat lancera un message positif aux collectivités environnantes à savoir qu’il est ouvert au dialogue.