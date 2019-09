De chanteur à politicien, Louis Bérubé sera candidat pour le Parti vert

Après avoir tenté sa chance comme candidat indépendant à l’élection fédérale de 2011, le chanteur country Louis Bérubé récidive, mais cette fois, sous la bannière du Parti vert.

Natif de Saint-Quentin, Louis Bérubé habite depuis quelques années à Edmundston où il possède des logements. Pourquoi ce retour en politique?

«En gros, c’est l’inaction de nos politiciens à agir», exprime-t-il lors d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle.

«On entend souvent de belles paroles provenant des partis traditionnels, mais les actions sont bien différentes. Quand on a un gouvernement qui prêche d’un côté pour un environnement plus sain et que de l’autre il achète un pipeline, ça me choque», ajoute M. Bérubé.

À la différence de sa première campagne, il a choisi de s’affilier à un parti. Ayant de fortes convictions envers la justice sociale et l’environnement, le choix du Parti vert s’imposait de lui-même.

«Ce sont deux sujets qui me tiennent extrêmement à cœur. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd’hui – tout ce que l’on fait subir à notre environnement alors qu’on s’était pourtant engagé à le protéger davantage – ça me rend malade. J’ai moi-même des enfants et ça m’effraye de voir ce qu’on est en train de leur léguer. C’est alarmant, et on se doit non plus d’en parler, mais d’agir. C’est notre devoir à tous», indique le candidat.

Citoyen d’une circonscription qui dépend énormément des ressources naturelles, M. Bérubé dit s’insurger contre la mauvaise gestion de la forêt publique, faisant référence aux coupes à blanc ainsi qu’à l’épandage d’herbicides à base de glyphosate.

Lors de sa tentative en 2011, Louis Bérubé avait terminé au quatrième rang. Il avait alors récolté près de 1300 voix, soit près du double que le candidat vert de l’époque. Cette fois, il compte améliorer de beaucoup cette performance.

«Je crois qu’il y a un engouement pour le Parti vert un peu partout au pays, ainsi qu’ici au Nouveau-Brunswick. C’est dû à la déception face aux partis traditionnels, mais aussi à ce que nous proposons. Notre message commence à être de plus en plus entendu», dit-il.

Jusqu’à présent, deux autres candidats ont déjà annoncé leurs couleurs dans cette circonscription, soit le député libéral actuel, René Arseneault, qui tentera d’obtenir un deuxième mandat, ainsi que le conservateur Nelson Fox.