Gérald «Gerry» Leblanc porté disparu à Moncton

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 76 ans, de Moncton.

Gérald «Gerry» Leblanc a été vu pour la dernière fois le 2 septembre, vers 8h, sur la rue Clark. Sa disparition a été signalée à la police le 4 septembre. Plusieurs pistes ont été suivies afin de le retrouver, mais il manque toujours à l’appel.

Gérald Leblanc mesure 168 cm ((5 pi 6 po) et pèse 40 kilos (90 livres). Il a les yeux bruns et les cheveux blancs. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail à capuchon noir, une casquette de baseball blanche, des bottes noires et un jean bleu.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.