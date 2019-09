L’épicerie de Saint-Léolin rasée par les flammes

Le supermarché CRRL, la seule épicerie du village de Saint-Léolin, dans la Péninsule acadienne,, a été la proie des flammes, dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’incendie s’est déclaré peu après minuit et les flammes se sont propagées rapidement. Des voisins ont été évacués, par mesure de sécurité, et en raison de l’épaisse fumée. En date de vendredi matin, la cause du brasier demeurait inconnue.

L’épicerie avait ouvert ses portes en décembre 2017, dans l’édifice laissé vacant par la Coopérative de Caraquet en mai 2016. Elle comptait aussi un poste d’essence.

Des pompiers se trouvaient toujours sur place vendredi matin pour arroser les ruines de l’édifice, qui est une perte totale.

Acadie Nouvelle: David Caron

Gérald Thibeault, un résident de Village-Saint-Paul, entre Grande-Anse et Saint-Léolin, était un habitué.

«Je venais souvent. J’étais ici quasiment tous les jours. Quand on avait besoin de quelque chose, on venait ici», dit-il.

Il appréciait les bons prix, l’essence abordable et la cordialité des propriétaires Rino Losier et Chantal Roy.

«Je trouve ça de valeur pour eux. Ils ont travaillé très fort et ils étaient très impliqués.»

Facebook/Martin Collins

Guy Cormier, maire de la municipalité, était toujours sous le choc.

«C’est triste pour la municipalité et une grosse perte. La communauté a travaillé très fort après le départ de la coop pour avoir un nouveau magasin avec un service d’essence. Rino et Chantal nous avaient donné un beau magasin propre.»

Les propriétaires du commerce ne souhaitaient pas donner d’entrevue pour le moment.

Personne n’a été blessé.