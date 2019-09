Philippe LeBouthillier retenu à The Voice Kids France

Après avoir participé à la Voix Junior au Québec en 2017, Philippe LeBouthillier avait toujours envie de faire ses preuves. L’automne dernier, le jeune chanteur de Pont-Landry est parti sur le vieux continent pour tenter sa chance à la 6e saison de The Voice Kids France. Il est en train de gagner son pari.

Le résultat de l’audition à l’aveugle a été connu vendredi. Philippe LeBouthillier poursuivra son aventure au sein de la populaire émission de chant qui est diffusée sur TF1, la chaîne de télévision privée la plus écoutée en France.

Il a été choisi au sein de l’équipe de Patrick Fiori, après avoir interprété The Phantom of the Opera, d’Andrew Lloyd Webber. Il avait choisi cette même chanson pour sa première audition à la Voix Junior. À la demande de l’équipe de production de The Voice Kids France, il a accepté de la reprendre. Une décision qu’il ne regrettera pas.

Dans une vidéo publiée sur le site Internet de TF1, on décrit l’adolescent de 16 ans comme étant le «candidat à la voix hors-norme».

L’Acadie Nouvelle a interviewé l’élève de la 11e année à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie avant la diffusion de son audition. Il devait alors conserver le secret.

«Je peux dire que je suis satisfait de mon audition», avait-il toutefois déclaré.