Veille de tempête tropicale sur le Nouveau-Brunswick

Alors que l’ouragan Dorian se dirige vers les Maritimes, les responsables de la gestion des situations d’urgence et les météorologues mettent la population en garde contre toute insouciance avant l’arrivée prévue de la tempête samedi.

Une veille d’ouragan est en vigueur pour toute la Nouvelle-Écosse et une veille de tempête tropicale touche le sud-est du Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et l’ouest de Terre-Neuve.

On annonce des vents violents avec des rafales jusqu’à 90 km/h et des pluies torrentielles laissant une quantité généralisée de 50 à 90 mm de pluie, avec des impacts majeurs dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l’ouest de Terre-Neuve et la Basse-Côte-Nord, au Québec.

La pluie commencera à tomber sur les secteurs sud du Nouveau-Brunswick samedi matin et se propagera vers la Péninsule acadienne au cours de la journée.

Des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes pourraient survenir à la suite des pluies torrentielles. Environnement Canada conseille aux citoyens d’être attentif où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.

Les autres régions de la province devraient êtres épargnées.

Selon la projection la plus probable, l’ouragan Dorian se trouverait au sud des Maritimes samedi, et la tempête traverserait l’est de la Nouvelle-Écosse au cours de la nuit de samedi à dimanche, puis traverserait les eaux est du golfe du Saint-Laurent ou l’ouest de Terre-Neuve d’ici dimanche matin.

De hautes vagues sont à prévoir sur les côtes atlantiques de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et les secteurs est du golfe du Saint-Laurent, tandis qu’une onde de tempête, de concert avec de grosses vagues et un fort ressac, pourrait occasionner des inondations pour certains secteurs de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve et des îles de la Madeleine.

Des rafales de 90 à 110 km/h sont prévues samedi matin sur le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et l’après-midi sur l’est de la province avant de se diriger dans la soirée vers l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve.

Les précipitations les plus importantes – 50 à 100 millimètres – sont attendues en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et aux Îles-de-la-Madeleine.

Préparatifs

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick a appelé les résidants à s’assurer de disposer de suffisamment de nourriture, d’eau, de médicaments et de fournitures pour au moins 72 heures.

«Les gens devraient prendre les mesures nécessaires pour se préparer dès maintenant. Les Néo-Brunswickois doivent s’informer des plus récentes prévisions météorologiques et prendre les mesures adéquates pour répondre à leurs besoins», a affirmé le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, Greg MacCallum.

La Ville de Saint-Jean s’est préparée, vendredi, à affronter la tempête. Les équipes municipales ont déblayé les voies de drainage et ont préparé des barricades et du matériel à utiliser en cas d’inondation. Les résidents ont été invités à vérifier la présence de débris dans les creux de gouttière et les rigoles de drainage, ainsi que dans les puisards ou les fossés situés sur leur propriété ou à proximité. Les résidents ont également été invités à sécuriser en toute sécurité les meubles et autres objets en vrac.

Des pêcheurs de la Nouvelle-Écosse s’affairaient vendredi à mettre leurs embarcations en sécurité. D’autres habitants de la région ont fait des réserves de gaz propane pour le barbecue et d’essence pour la voiture. Plusieurs se sont assurés d’avoir suffisamment de provisions d’eau et de nourriture pour être indépendants pendant trois jours.

Prévention

Le ministère de la Sécurité publique recommande aux citoyens de préparer des provisions pour survivre de façon autonome – sans électricité ni eau courante – pendant 72 heures.

En cas de pannes de courant, des mesures sont conseillées par la Sécurité publique. Avoir sous la main une trousse d’urgence de base en fait partie.

Elle doit contenir de l’eau (au moins deux litres par personne) et de la nourriture non périssable, par exemple des conserves, des barres énergisantes et des aliments séchés.

Outre la nourriture, la liste de survie comprend un ouvre-boîte manuel, une lampe de poche, une trousse de premiers soins et des clés supplémentaires pour la voiture ou la maison.

De l’argent en petites coupures et de la monnaie pour les téléphones publics peuvent se révéler pratiques.

Aussi…