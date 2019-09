Dorian balaie les Maritimes: pannes de courant, toits arrachés, arbres brisés

Dorian, qui est maintenant une puissante tempête post-tropicale, a commencé à balayer les Maritimes, déracinant des arbres, arrachant des toits et coupant des lignes électriques sur son passage. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été privées de courant, tandis que l’oeil de la tempête touchait terre à proximité d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, samedi soir.

Des pluies torrentielles, des vagues déferlantes et de puissantes rafales jusqu’à 150 kilomètres/heure ont été rapportées en début de soirée, avec la capitale néo-écossaise qui semblait la plus durement touchée.

En début de soirée samedi, des taux de précipitations de 100 millimètres et plus avaient été enregistrés dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse selon Environnement Canada.

La tempête devrait se déplacer dans le Golfe du Saint-Laurent après minuit.

Au Nouveau-Brunswick, on prévoit une quantité totale de 50 à 100 mm de pluie. Une accumulation plus importante est possible par endroits surtout dans le Sud-Est, où le vent et la pluie gagnent en intensité depuis la matinée.

Une route a été endommagée par les vagues à Cow Bay, en Nouvelle-Écosse, samedi. – PC

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent qu’une imposante grue a basculé à Halifax et s’est effondrée sur le bâtiment voisin. Aucun blessé n’a été rapporté dans l’immédiat.

Dans le sud de la ville, le toit d’un immeuble à logements a été arraché. D’autres images montrent de nombreux arbres déracinés, des rues inondées, des débris projetés dans les airs et une promenade riveraine gravement endommagée.

Nova Scotia Power Inc. signalait que près de 350 000 de ses clients étaient privés de courant vers 20h, heure locale.

Du côté de l’Île-du-Prince-Édouard, près de 35 000 foyers et entreprises étaient sans électricité, tout comme 20 000 autres au Nouveau-Brunswick, surtout dans le sud de la province.

À l’approche des Maritimes, Dorian s’est brièvement transformé en un ouragan de catégorie 2, avec des vents soutenus atteignant 160 km/h. La tempête s’est toutefois affaiblie avant de toucher terre, se convertissant en une puissante tempête post-tropicale. Malgré cette rétrogradation, Dorian devrait continuer de générer des vents d’une puissance équivalente à celle d’un ouragan.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré sur Twitter que le gouvernement fédéral était prêt à aider le Canada atlantique, et le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé que les Forces armées canadiennes seraient déployées pour contribuer aux efforts de rétablissement.

Un homme regarde un arbre tombé sur la rue Cameron, à Moncton, samedi. – PC/Marc Grandmaison

Pendant ce temps, les autorités de la région d’Halifax ont appelé à une évacuation volontaire des résidences et des entreprises situées le long du littoral atlantique de la ville.

Les communautés côtières de faible altitude risquent d’être inondées puisque les prévisions annoncent une onde de tempête importante et des vagues d’une hauteur de 15 mètres entraînées par le vent.

La Croix-Rouge canadienne a ouvert trois abris d’urgence dans la région d’Halifax.