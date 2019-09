Un homme blessé dans un accident à Moncton

Un homme a été blessé dans une collision survenue dans la nuit de vendredi à samedi, à Moncton.

Vers 0h45, la police et les ambulanciers sont intervenus à l’intersection du Boulevard Vaughn Harvey et de la rue John où une collision venait de se produire. À leur arrivée, les équipes d’urgence ont retrouvé deux voitures lourdement endommagées et un homme blessé.

Celui-ci a été examiné sur place puis transporté à l’hôpital. La circulation a été détournée et les deux véhicules ont été remorqués. L’enquête se poursuit.