Un homme de Bouctouche perd la vie dans une collision frontale

Un homme de 28 ans de Bouctouche a perdu la vie dans une collision frontale à Bouctouche Cove.

Vendredi, peu après 16h, la GRC a reçu un appel concernant une collision frontale entre une voiture circulant en direction est et une camionnette circulant en direction ouest sur la route 515.

Le conducteur de la voiture est décédé des suites de ses blessures sur les lieux du drame. Le seul occupant de la camionnette, un homme de 55 ans, a été transporté à l’hôpital, mais ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger.

On croit que la collision est survenue lorsque la voiture a traversé la ligne médiane et frappé la camionnette. La vitesse serait en cause.

L’enquête se poursuit.