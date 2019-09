Une maison endommagée par un incendie à Moncton

Un incendie a endommagé une maison inoccupée, vendredi soir, à Moncton.

Vers 23h25, les équipes d’incendie de Moncton ont répondu à un appel pour un feu sur la rue Devonshire Court. À leur arrivée, les pompiers ont localisé une maison de deux étages avec des flammes et de la fumée visibles de l’extérieur.

Le feu a été rapidement maîtrisé et éteint. L’intérieur de la maison a été endommagé par la fumée et l’eau, et l’un des murs extérieurs a été abimé. Un enquêteur a été dépêché sur les lieux pour déterminer la cause de l’incendie. L’enquête se poursuit.