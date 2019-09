La nouvelle lieutenante-gouverneure assermentée

Brenda Murphy a été assermentée à titre de 32e lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick à Grand Bay-Westfield.

«Pour permettre le début de ses activités immédiatement, la nouvelle lieutenante-gouverneure entre en fonction dès maintenant. Une cérémonie d’installation officielle aura lieu à l’Assemblée législative à une date ultérieure», explique-t-on dans un communiqué publié dimanche soir.

«Mme Murphy a apporté une importante contribution à notre province et à sa population grâce à son travail en vue d’éliminer la pauvreté et la violence familiale et de faire progresser l’égalité des genres, et elle continuera de le faire», a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

Mme Murphy remplace Jocelyne Roy Vienneau qui est décédée le 2 août d’un cancer.

Brenda Murphy est l’ancienne directrice générale du Saint John Women’s Empowerment Network, une organisation qu’elle a dirigée pendant plus de 20 ans.

Elle a été membre du Réseau d’égalité des genres Canada, ainsi que du Conseil consultatif national sur la pauvreté et du Conseil consultatif sur la condition de la femme du Nouveau-Brunswick.

Mme Murphy a rempli trois mandats en tant que conseillère municipale de la Ville de Grand Bay-Westfield.

Elle vit à Grand Bay-Westfield avec sa conjointe, Linda Boyle.