Loto Atlantique: conservez vos billets

Loto Atlantique demande aux gens de conserver leurs billets achetés pour le tirage de Lotto MAX du vendredi 6 septembre.

En raison d’un problème technique lié au processus de validation, il est possible que certains billets soient étiquetés comme étant des billets non gagnants.

Les gens ayant déjà jeté leur billet du tirage de Lotto MAX avec l’option TAG du 6 septembre 2019 sont priés de prendre contact avec Loto Atlantique en composant le 1-800-561-3942.

Loto Atlantique peut déterminer si un billet est gagnant ou non si le joueur indique le lieu et l’heure approximatifs de l’achat. Loto Atlantique peut communiquer avec les joueurs qui ont acheté leurs billets sur Internet (alc.ca) et déposer leurs prix dans leur compte. Le lot du TAG le plus élevé pour le tirage du 6 septembre était de 100$.

Pour pallier cet inconvénient, Loto Atlantique offre un billet gratuit avec l’option TAG pour le tirage du 10 septembre à tous ceux qui ont acheté un billet de Lotto MAX avec option TAG pour le tirage du 6 septembre.

Les billets seront déposés dans les comptes sur www.alc.ca. Ceux qui ont acheté leurs billets auprès d’un détaillant et qui aimeraient participer sont priés de prendre contact avec Loto Atlantique en composant le 1-800-561-3942.