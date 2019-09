La GRC enquête sur plus de 30 incendies dans la région de Campbellton

La GRC enquête sur plus de 30 incendies survenus dans le Restigouche depuis le début de l’année 2018.

Les incendies ont eu lieu dans plusieurs localités, dont Campbellton, Val d’Amour, Eel River Dundee et Dalhousie.

Plus de 20 de ces feux seraient d’origine suspecte. Dans plusieurs autres cas, les policiers et les pompiers ont été en mesure de déterminer leur cause.

La plupart se sont déclarés entre 22h et 6h dans des résidences, des garages commerciaux et résidentiels, et dans d’autres types de bâtiment. Dans tous les cas, personne n’a été blessé.

L’incendie le plus récent est survenu le 21 août, au petit matin, dans un immeuble commercial de la rue Water, à Campbellton. L’enquête se poursuit afin de déterminer la cause, mais il s’agit d’un incendie d’origine suspecte.

«Nous voulons que la population sache que la police enquête afin d’identifier les personnes responsables, a déclaré le sergent François Côté de la GRC à Campbellton. Dans chaque cas, nous collaborons étroitement avec le prévôt des incendies et nous analysons les similitudes entre les différents brasiers. Nous avons aussi besoin de l’aide du public, car les citoyens sont les yeux et les oreilles de leur quartier, et ils jouent un rôle important lorsque vient le temps d’élucider des crimes.»