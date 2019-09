Un premier terrain de jeu intérieur à Bathurst

Un premier terrain de jeu intérieur ouvre ses portes à Bathurst. Et les petits ne sont pas seuls à se réjouir!

Au parc Calico Kids, les enfants âgés de 8 ans et moins peuvent s’amuser pendant que maman et papa sirotent leur café.

«Les parents n’ont plus besoin de s’inquiéter du ménage, mentionnent Mike et Sonia Haywood, les propriétaires. Ils peuvent simplement venir ici.»

La nouvelle aire de jeux, située sur la rue MacDonald à Bathurst, peut accueillir jusqu’à 80 personnes. L’espace comprend un petit café, où l’on peut obtenir des breuvages chauds pour les adultes et des collations pour les petits.

Calico Kids dispose également d’une salle privée où les jeunes mères peuvent allaiter tranquillement leurs enfants.

Des parents ravis

Susie Hickey et sa fille, Grace, sont enchantées par ce nouveau parc.

«Les hivers peuvent être longs et nous avions vraiment besoin d’un endroit comme ceci dans notre communauté», avance la femme de Bathurst.

Elle n’est certainement pas la seule à se réjouir. Une centaine de parents emboîtent le pas sur les réseaux sociaux.

Julie Bartkow et ses deux bambins étaient les tout premiers à visiter le parc, samedi.

«C’est vraiment sécuritaire et bien organisé, a-t-elle mentionné. Les propriétaires sont très amicales et c’est parfait pour les journées pluvieuses lorsque nous n’avons rien à faire.»

Le soir de l’ouverture, la page Facebook du parc Calico Kids comptait déjà plus de 1000 «j’aime».

«Les commentaires sont très positifs jusqu’à présent. Les gens cherchaient quelque chose comme ceci depuis longtemps», a mentionné M. Haywood.

La nouvelle aire de jeux. – Acadie Nouvelle: Allison Roy Grace Hickey, 6 ans, dans le nouveau parc. – Gracieuseté

Le fruit de trois ans de travail

Ayant fondé leur famille en Alberta, où les terrains de jeu intérieur sont plutôt nombreux, les Haywood ont voulu imiter ce concept à Bathurst, la ville natale de Sonia.

«Mon conjoint est originaire de Calgary et nos enfants sont nées là-bas, donc nous avons profité de plusieurs aires de jeux. Je me disais, il n’y a rien comme ça à la maison; ce serait bien d’y retourner et de créer quelque chose de semblable», a-t-elle expliqué.

Avec l’aide de la CBDC Chaleur, le couple a pu concrétiser son projet, trois ans après le début des démarches.

«Nous avons eu beaucoup de difficulté à trouver un local», a expliqué la copropriétaire.

L’espace actuel était anciennement un studio aérobique, mais aujourd’hui les murs multicolores sont dignes d’un parc pour enfants.

D’autres projets qui mijotent

Les propriétaires ont encore plusieurs projets en tête. Notamment, ils voudraient coopérer avec différents groupes locaux afin d’organiser des activités.

«Nous aimerions créer des groupes de mères et peut-être contacter un instructeur de yoga afin de voir s’il voudrait venir enseigner des classes aux enfants.»

En plus, Mme Haywood note que les enfants pourront célébrer leur anniversaire chez Calico Kids. Une deuxième pièce privée a été aménagée spécialement pour l’occasion.

«Nous organisons aussi des collectes de fonds pour les organismes locaux. Par exemple, ce mois-ci, ceux qui apportent un article pour la SPCA reçoivent un coupon pour la chance de gagner un laissez-passer de 10 visites pour le terrain de jeu.»

L’ouverture officielle est prévue pour le mois d’octobre, mais le parc Calico Kids accueille déjà les enfants de 9h à 20h du lundi au samedi et de 9h à 16h30 le dimanche.