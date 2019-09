Deux morts à Dieppe: la GRC croit qu’il s’agit d’homicides

La GRC parle maintenant de double homicide dans l’affaire des deux corps retrouvés dans une résidence de Dieppe.

Samedi, vers midi, la GRC a répondu à un appel sur la rue Amirault. À leur arrivée, les policiers ont découvert les corps d’un homme de 78 ans et d’une femme de 74 ans dans la résidence.

Dans un communiqué publié mardi matin, le Groupe des crimes majeurs de la GRC a annoncé qu’il poursuit son enquête, mais indique qu’il s’agit d’homicides et non plus de morts suspectes.

La cause de la mort n’est pas encore connue. Le bureau du médecin-légiste effectuera des autopsies afin de déterminer la cause exacte du décès.

La GRC fait appel à la population pour faire avancer l’enquête. Les personnes ayant de l’information sur le dossier peuvent communiquer avec le Groupe des crimes majeurs au 851-7281.