Apple dévoile un nouveau téléphone moins cher et présente son service télé

Apple a dévoilé mardi de nouveaux téléphones relativement inchangés par rapport aux modèles précédents, accompagnés d’une baisse de prix inattendue pour le modèle le moins cher, ce qui souligne les efforts de la société pour contrecarrer la baisse des ventes de son produit phare.

Les nouveaux iPhone de la société sont si semblables à la gamme de l’année dernière qu’ils risquent d’être moins remarqués qu’Apple TV Plus, le prochain service vidéo de la société, qui sera déployé le 1er novembre au prix de 5 $ par mois – ou 6$ par mois au Canada.

En fait, Apple utilise déjà le service vidéo pour promouvoir ses iPhone, offrant une année gratuite d’Apple TV Plus avec tout nouvel appareil acheté.

Selon la firme de recherche IDC, les livraisons d’iPhone sont en baisse de 25 pour cent depuis le début de l’année, ce qui incite davantage Apple à tenter d’obtenir davantage de revenus de services comme la diffusion de musique et de vidéos, les jeux et son App Store. Les revenus des services ont augmenté de 14 pour cent pour atteindre près de 23 milliards $ US au cours de la première moitié de l’année.

L’entreprise a réduit le prix du iPhone 11 à 700 $ US, alors que le nouveau modèle le moins cher l’an dernier, le XR, se vendait 750 $ US. La baisse des prix renverse la tendance voulant que les téléphones haut de gamme soient de plus en plus dispendieux, puisque leurs utilisateurs les mettent à niveau moins souvent.

Le chef de la direction de Apple, Tim Cook, dévoile la Apple TV+. – AP

Le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, n’avait pas grand-chose à dire de nouveau sur le service TV Plus au-delà de sa tarification et de sa date d’entrée en service. Il a malgré tout montré une bande-annonce pour une nouvelle série intitulée « See », mettant en vedette l’acteur Jason Momoa.

Comme Netflix et les services similaires d’Amazon et de Hulu, Apple a dépensé des milliards de dollars pour des programmes originaux mettant en vedette des vedettes telles que Oprah Winfrey, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Le service sera lancé avec neuf séries originales et films, et des ajouts devraient avoir lieu chaque mois. Le service ne proposera que la programmation originale d’Apple et sera disponible dans 100 pays au moment du lancement.

Apple a également annoncé qu’un nouveau service d’abonnement de jeux vidéo coûterait 5 $ US par mois lors de son déploiement le 19 septembre – soit 6 $ par mois au Canada. Ce service, appelé Apple Arcade, permettra aux abonnés de jouer à plus de 100 jeux sélectionnés par Apple et exclusifs au service.

Étant donné le peu de changements apportés aux nouveaux téléphones, plusieurs clients qui ont acheté des modèles au cours des deux dernières années risquent de retarder leur mise à niveau cette année, a estimé l’analyste Patrick Moorhead de Moor Insights.

La plus grande différence réside dans l’appareil photo du téléphone, un domaine qu’Apple et ses concurrents tentent tous d’améliorer puisque les consommateurs prennent davantage de photos sur leurs appareils. Même là, les améliorations par rapport à l’année dernière sont faibles.

Cette année, Apple a ajouté un objectif d’appareil photo supplémentaire à chaque modèle. Les deux modèles les plus chers ont déjà un téléobjectif pour un meilleur zoom. Désormais, ils pourront utiliser un objectif à grand-angle pour capturer de plus larges scènes que pour des photos ordinaires.

Même avec ces ajouts, les nouveaux iPhone semblent toujours faire du rattrapage par rapport aux améliorations apportées par des concurrents tels que Samsung, Huawei, Lenovo et Google à leurs derniers téléphones.

Contrairement à certains des autres appareils sortis cette année, les nouveaux iPhone ne prendront pas en charge les futurs réseaux cellulaires de cinquième génération, qui promettent d’être ultrarapides. En avril, Apple a déboursé des milliards de dollars pour régler un différend avec le fabricant de puces Qualcomm afin de se doter de la technologie dont il a besoin pour fabriquer des téléphones compatibles avec le 5G, mais ces modèles ne seront prêts que l’an prochain.

Outre les iPhone, Apple a également présenté de nouvelles versions de sa montre intelligente et de ses tablettes iPad.