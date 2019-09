Immersion française en Louisiane: Zachary Richard lance un appel à la solidarité

Zachary Richard lance une campagne de financement au profit de l’immersion française en Louisiane. Le chanteur-compositeur et militant louisianais voudrait acheter des matériaux scolaires adaptés afin de promouvoir la culture francophone.

M. Richard déplore un «besoin criant» de ressources francophones au sein des programmes d’immersion en Louisiane.

«Il n’est pas question d’acheter des nouveaux matériaux, mais des matériaux tout court », a-t-il précisé.

En visitant plusieurs écoles au cours des dernières années, l’artiste a constaté de grandes lacunes.

«Dans plusieurs classes, les enseignants n’ont pas suffisamment de manuels pour tous les enfants, ils doivent faire des copies. Souvent, ils les payent de leur poche.»

Les choses ne vont pas en s’améliorant, déplore-t-il.

«Troublés par cette réalité, nous avons décidé qu’il fallait faire quelque chose. On espère que cette campagne pourra aider les enseignants, mais surtout les élèves.»

30 programmes, 10 000 écoliers

Une trentaine de programmes d’immersion française existent en Louisiane.

Selon M. Richard, c’est l’apprentissage d’environ 10 000 écoliers qui pourrait être enrichi grâce à cette campagne.

«Les écoles ont besoin d’une gamme de choses, telles que des manuels, des cartes, des tableaux.»

Il souligne que les jeunes louisianais devraient avoir accès à des ressources dignes de leur enthousiasme envers l’éducation en langue française.

«Nos programmes ont énormément de valeur. Nous voulons nous assurer d’avoir tout l’équipement nécessaire pour permettre à ces enfants d’avancer convenablement.»

Travail d’équipe

Les dons seront administrés par l’organisme Action Cadienne, un groupe bénévole à but non lucratif voué à la promotion de la culture acadienne et de la francophonie en Louisiane.

M. Richard note que les programmes qui souffrent le plus de cette pénurie seront d’abord priorisés.

«Nous allons travailler de concert avec une auditrice canadienne parce que c’est difficile pour nous, en Amérique, de nous procurer des matériaux français. »

Le Consortium des écoles d’immersion en Louisiane, Louisiane-Acadie et le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) ont également uni leurs forces afin de veiller au succès de ce projet.

Pour en savoir plus ou pour faire un don, M. Richard incite les Néo-Brunswickois à consulter le site suivant: www.gofundme.com/f/immersionFR.