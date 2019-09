Pont d’Inkerman: le comité prend son mal en patience

Même si les démarches avancent moins vite que prévu, le Comité du pont d’Inkerman a toujours espoir qu’une nouvelle structure sera construite d’ici les deux prochaines années et demie.

Glenda Robichaud, présidente du Comité du pont d’Inkerman, formé quelques semaines après l’incendie d’origine criminelle de septembre 2017 qui a détruit le pont, s’est récemment tournée vers les médias sociaux pour faire une mise à jour du dossier.

Après plusieurs mois d’efforts, un constat principal s’impose.

«Le message depuis le début, c’est qu’on demande aux gens d’être patients. Si on envoie du positif dans l’univers, on va récolter du positif», dit Mme Robichaud.

En juillet 2018, le gouvernement provincial, alors mené par les libéraux de Brian Gallant, a annoncé un investissement de 300 000$ pour lancer les travaux d’ingénierie et de conception.

Une autre rencontre importante a eu lieu en avril 2019 avec des représentants du gouvernement Higgs durant laquelle il aurait été mentionné que le développement du projet d’une valeur de 10 millions $ s’étalerait sur une période de trois ans.

Le Comité du pont s’est engagé à investir 2 millions $ dans le projet. Il possède les fonds nécessaires, grâce à la tenue d’une populaire loterie Chasse à l’as, dont le gros lot a atteint une somme record de 4 millions $. Au départ, il se donnait pour objectif de récolter 500 000$ par ce moyen. Il a grandement dépassé ses objectifs.

«Nous avons l’argent. Le gouvernement nous demande un investissement de 2 millions $ pour être partenaire. Sans ce 2 millions $, le pont ne se fait pas.»

Depuis la rencontre d’avril, Glenda Robichaud regrette cependant que le comité reçoive très peu de mises à jour de la province.

Rien cette année

«On sait qu’on n’est pas dans le budget provincial de cette année, donc rien ne va bouger. C’est un long processus.»

Mme Robichaud ne perd pas espoir.

«C’est certain qu’on aimerait voir les travaux commencer. À partir de l’année prochaine, on aimerait être dans le budget provincial et fédéral, mais on reste positif et on fait confiance au système.»

«Le pont d’Inkerman sera reconstruit. J’ai grande confiance que ça sera fait d’ici les prochains trois ans, mais ça se peut que les travaux commencent seulement dans deux ans.»

Questions

Glenda Robichaud reconnaît que le succès de la Chasse à l’as suscite plusieurs questions. L’objectif du Comité du pont d’Inkerman a toujours été d’être transparent. Le but de la loterie était de récolter des fonds qui iraient vers la construction d’un nouveau pont.

Au départ, il s’est donné un objectif de 500 000$. Si ce montant devait être dépassé (et il l’a été), les profits supplémentaires seraient divisés entre les six organismes impliqués dans l’organisation de la loterie, avec la condition que chaque organisme remet 50% au Comité du Pont.

«Pour organiser une activité de financement majeur comme la Chasse à l’as, ça prend beaucoup de bénévoles prêts à investir leur temps. On peut dire qu’ils ont mis leur vie en suspens pendant plusieurs mois. Les gens doivent comprendre ça.»

«Chaque organisme a reçu un montant. Ç’a vraiment aidé. Chaque organisme va investir l’argent de différentes façons.»

Par exemple, les groupes représentants des amateurs de VTT ont investi 120 000$ pour améliorer des sentiers et acheter du nouvel équipement.

L’argent ne peut être dépensé n’importe comment. Les lois provinciales stipulent qu’une organisation sans but lucratif, une œuvre de charité ou un organisme religieux peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses.

Dans les 30 jours suivant l’expiration de la licence provinciale, un organisme doit présenter un rapport financier précisant les dépenses associées à la loterie, les prix qui ont été remis et les recettes qui en ont découlé.

La loi informe également que ces activités de financement peuvent faire l’objet de vérification de la part de la Direction de la réglementation des jeux.