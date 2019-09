Une centaine d’élèves en moins au district scolaire Nord-Est

La rentrée s’est déroulée rondement au sein du District scolaire francophone Nord-Est et ce, bien que de nombreux défis demeurent au sein des effectifs.

C’est un bilan positif que le nouveau directeur général du DSF-NE, Marc Pelletier, a brossé aux membres du conseil d’éducation, mardi soir à la polyvalente Roland-Pépin, lors de la toute première rencontre publique de l’année.

Selon les plus récents chiffres qui lui ont été fournis, 9038 élèves ont entrepris leur année scolaire dans l’une ou l’autre des 34 écoles primaires et secondaires du district. Il s’agit d’une baisse d’environ une centaine d’élèves par rapport à l’année précédente. Et bien que notable, celle-ci demeure moins importante qu’anticipée.

«C’est certain qu’au lieu d’une réduction, on aurait aimé annoncer une croissance de notre nombre d’élèves. Mais somme toute, cette baisse est moins draconienne que par les années passées, où l’on voyait des pertes de 500 élèves et plus. Nous n’en sommes pas encore arrivés à la perte zéro, mais on se rapproche tranquillement de la stabilité. Nous avions prévu être sous la barre des 9000 cette année et nous sommes au-dessus. On trouve ça encourageant», exprime M. Pelletier.

Au chapitre du personnel, le district emploie quelque 2000 membres du personnel, parmi lesquels on dénombre environ 700 enseignants. Et comme c’est le cas depuis quelques années, le défi est grand au niveau du recrutement, tant pour le personnel enseignant que non-enseignant.

«On commence l’année avec tous nos postes comblés, mais on ne va pas prétendre en avoir en surplus. Ce sera notre principal cheval de bataille au cours des prochaines années, car on sait combien de nos employés tomberont à la retraite et ce nombre est de beaucoup supérieur à celui des diplômés qui sortent de l’université. Le recrutement est difficile au niveau des enseignants, mais aussi chez les aides, la conciergerie, etc. À certains égards, notre situation est moins aiguë que le district Sud, mais la marge de manœuvre est extrêmement mince», souligne M. Pelletier.

C’est également vrai du côté des chauffeurs d’autobus, une problématique présente sur pratiquement l’ensemble du territoire du DSF-NE. Selon le directeur général, la formation et le recrutement de nouveaux chauffeurs l’an dernier ont passablement aidé à résorber la crise. Cela dit, la ligne demeure mince.

Fonds fédéraux

Conseiller au DSF-NE, Mario Pelletier est également président de la Fédération canadienne des conseils scolaires francophones.

Il a profité de la rencontre pour annoncer à ses confrères la signature d’un protocole d’entente avec le gouvernement fédéral relatif à l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde, programme lié à l’éducation francophone en contexte minoritaire. Cette entente prévoit un montant de 60 millions $ additionnels sur une période de quatre ans. Elle devrait du coup permettre aux trois districts scolaires francophones de la province d’empocher près de 400 000$ chacun en nouveaux fonds par année.

«Ces nouveaux fonds sont destinés à la maternelle à la 12e année. Il s’agit d’argent supplémentaire qui ne pourra être utilisé pour les besoins opérationnels, comme acheter des ordinateurs, payer des enseignants ou éponger des dettes. C’est vraiment dans le but d’améliorer l’éducation auprès de l’élève par le biais d’initiatives, de programme», précise M. Pelletier.

Hommages

Pour cette première rencontre publique de l’année, le conseil d’éducation du DSF-NE a procédé à la remise de trois certificats Honneur au mérite, une tradition qui se perpétue depuis quelques années maintenant.

Dans un premier temps, l’école Galion des Appalaches a tenu à souligner la contribution de la congrégation des Filles-Marie-de-l’Assomption. Cette dernière a remis un montant considérable pour la concrétisation du projet de gazon synthétique destiné au nouveau terrain de soccer de l’établissement.

À cela s’ajoutent plusieurs autres dons destinés à aider la jeunesse de l’école. En plus de cette reconnaissance, la direction du Galion a profité de l’occasion pour annoncer qu’elle allait nommer sa bibliothèque en l’honneur de la congrégation.

Pour l’ensemble de son travail visant l’épanouissement de l’élève, le personnel enseignant de la polyvalente Roland-Pépin a lui aussi reçu un certificat de reconnaissance. C’est également le cas d’Herby Hickey de Dalhousie, un bénévole de longue date dans la communauté, notamment comme entraîneur de hockey auprès des jeunes.