Après les «roches cool», voilà les «bouquets solitaires» à Bathurst

Des commerçants de la région Chaleur pourraient être agréablement surpris dans les prochains mois. Fleuriste Glendenning Flowers de Bathurst livrera des «bouquets solitaires» aux portes d’entreprises locales.

Stephanie Glendenning et sa mère, Leigh, ont pris en charge la boutique de fleurs il y a environ trois ans. Cette année, afin d’élargir leur clientèle, les deux femmes de Bathurst ont décidé de faire preuve d’originalité.

Le concept du «bouquet solitaire» ou «lonely bouquet» est déjà répandu un peu partout à travers le monde. En 2013, une fleuriste Belge du nom d’Emily Avenson avait lancé le mouvement sur son blogue afin de répandre la bonne humeur et de promouvoir son entreprise.

Il faut confectionner un arrangement floral, l’identifier comme «lonely bouquet» en y apposant une petite note qui indique «prenez-moi» et le déposer dans un endroit public dans l’espoir qu’il sera retrouvé et qu’une photo sera publiée sur les réseaux sociaux. Le principe est le même que celui des fameuses «roches cool».

«C’est une idée que j’avais dans ma poche arrière depuis longtemps, mais j’ai finalement décidé de l’essayer», a partagé Stéphanie.

Aujourd’hui, il existe même une journée internationale du bouquet solitaire, le 30 juin.

Mme Glendenning, par contre, a modifié l’initiative afin d’encourager d’autres commerces de la région.

«Normalement, nous devrions laisser le bouquet sur un banc de parc ou dans un endroit public, mais nous avons décidé d’aller plus loin en ciblant les entreprises.»

«La chose que j’aime le plus à propos de mon travail, c’est de livrer moi-même mes fleurs. Et particulièrement dans le cadre de ce projet, puisque c’est une surprise et que ça rend la chose encore plus excitante», a souligné Stéphanie.

Le premier commerce à recevoir le fameux bouquet, mercredi, fut la boutique de vêtements consignés Out of The Closet. La propriétaire, Melissa Ellis, a publié une photo du bouquet sur sa page Facebook en disant qu’elle en avait déjà commandé un deuxième, histoire de «payer au suivant » et de continuer la chaîne.

Les employés de la radio locale Max 104.9 ont été les deuxièmes à être surpris.

«Je ne connaissais pas le concept», a mentionné Jen Dowe, animatrice à la station. C’est seulement un peu plus tard que j’ai enfin compris et je me suis dit “Wow! Quelle belle façon d’ensoleiller notre journée.”»

Fleuriste Glendenning Flowers prévoit offrir un «lonely bouquet» chaque mois. Qui sera les prochains chanceux?