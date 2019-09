Chasser les tempêtes… sur Facebook

Gérald LeBreton et son équipe aiment bien chasser les tempêtes. Mais pas comme dans le film Twister. Ils sont bien assis dans le confort de leurs foyers. Leur méthode? Pas de camion satellite, pas d’appareils sophistiqués, pas de reportages à propos de vents soufflant à plus de 100 km/h. Seulement Facebook. Et ça fonctionne drôlement bien.

Les internautes qui ne sont pas familiers avec le groupe Chasseurs de tempêtes en Acadie sont désormais de plus en plus rares dans la communauté francophone au Nouveau-Brunswick.

Chaque période de mauvais temps coïncide habituellement avec une explosion de nouveaux membres de ce groupe. Par exemple, le passage de la tempête post-tropicale Dorian sur la province, samedi, a suscité un trafic presque jamais vu depuis la fondation de ce lien de discussion et d’échange, en 2015.

«Quand il fait mauvais, c’est plus actif. Et Dorian a amené pas mal d’activités…», convient, non sans un petit sourire, son fondateur.

Photos, vidéos, commentaires, informations et reportages de divers médias alimentent quotidiennement le contenu des Chasseurs de tempêtes en Acadie. Et tout ça en français, s’il vous plaît. Gérald LeBreton se fait d’ailleurs un devoir de le rappeler poliment aux internautes anglophones qui voudraient s’insérer dans le groupe.

«Pour un groupe francophone du Nouveau-Brunswick, ce succès est pas mal spécial, argue-t-il après avoir atteint presque le cap de 16 000 membres. À 10 000, j’aurais été bien content. Mais là… La demande était là et nous sommes arrivés au bon moment. Nous sommes tous passionnés par la météo. Avec la politique et le sport, c’est notre sujet de discussion préféré en Acadie.»

Les Chasseurs de tempêtes en Acadie ne cherchent pas à supplanter MétéoMédia ou encore Environnement Canada, précise LeBreton. Cependant, ces deux sources d’information météo négligeaient trop l’Acadie et le Nouveau-Brunswick dans leurs bulletins, a-t-il remarqué.

«En Acadie, nous avons été longtemps limités à William Bourque, à 18h. Souvent, il fallait aller chercher des sources en anglais pour obtenir de l’information à jour et rapidement. On a créé ce groupe pour résoudre ce problème et ç’a fonctionné.»

Un effet boule de neige

Au départ, il avait lancé l’invitation à 200 amis. Mais dès les premières tempêtes, il a constaté une forte demande de la part des francophones de toute la province. En 2015, une tempête n’attendait pas l’autre, ce qui a également fourni de l’eau – ou de la neige – à son moulin. La publication d’une photo d’une déneigeuse prise dans le fossé dans le secteur de Four Roads a généré plus de 3000 visionnements.

Rapidement, la gestion du site Facebook a incité Gérald LeBreton à aller chercher de l’aide. La crise du verglas de 2017 dans la Péninsule acadienne l’a convaincu d’améliorer son système. C’est pourquoi il a recruté des administrateurs et des modérateurs. Leur mission est claire: lire toutes les demandes de publication avant de les accepter. Aucun chialage ne sera toléré.

«Nous sommes très sévères là-dessus, indique LeBreton. Ce n’est pas un site pour critiquer le gouvernement ou les villes. Ce n’est pas une place pour le bitchage, mais un lieu où on peut s’exprimer librement en français. Jusqu’à la crise du verglas, j’étais le seul administrateur. Mais cette tempête a fait exploser notre site. Aujourd’hui, j’ai mon frère René et ma fille Mélissa qui me donnent un coup de main, en plus de quatre modérateurs. Néanmoins, je peux passer d’une demi-heure à deux heures devant l’écran par jour, selon les conditions.»

Un tel succès ne veut pas dire que c’est facile non plus. La modération a bien meilleur goût, dit-on. Par exemple, les administrateurs du groupe tentent de restreindre le nombre de photos sur un seul sujet. Un coucher de soleil, c’est beau. Mais 30 photos du même coucher de soleil…

«Nous devons trouver un juste milieu. Des fois, les gens ne sont pas contents. Nous leur expliquons. Nous refusons beaucoup de choses ou des demandes de membres quand on juge que ce n’est pas pertinent pour le groupe. On privilégie la qualité. Nous sommes un site de météo en direct pour les francophones et c’est une fierté pour nous de le conserver comme ça. C’est un beau succès. Quand on reçoit 30 nouvelles demandes lorsqu’une tempête s’approche, c’est notre salaire. On fait ça pour le plaisir, faut-il le rappeler, et on le fait avec l’aide de la communauté», soutient le responsable, heureux de constater que de nombreux médias puisent dans le site pour alimenter leurs reportages sur la météo.

Dorian maintenant chose du passé, le calme est revenu sur la page Facebook Chasseurs de tempêtes en Acadie. Mais si le prochain hiver s’annonce aussi dur que le précédent, avec ses tempêtes aux trois ou quatre jours, Gérald LeBreton et son groupe se préparent à passer plusieurs heures à gérer le flux de nouvelles sur le site.

Pas avec une pelle. Juste un écran d’ordinateur.