Néguac: un conseiller municipal démis de ses fonctions

Le Village de Néguac devra travailler avec un conseiller municipal en moins jusqu’aux prochaines élections générales prévues en mai 2020. Mathieu Le Clair a été démis de ses fonctions cette semaine pour avoir manqué trop de réunions.

Le principal intéressé a été étonné d’apprendre la situation de la bouche même de l’Acadie Nouvelle, mercredi.

Élu pour la première fois en 2016, ce représentant dans le domaine de l’automobile a affirmé ne pas être au courant des intentions de la municipalité à son égard.

«Je n’ai pas eu d’avertissement, je n’ai pas eu d’appels, je n’ai pas eu d’informations concernant des réunions depuis trois mois», a-t-il révélé à l’Acadie Nouvelle.

Le maire de Néguac, Georges Savoie, a invoqué la Loi sur les municipalités afin d’expliquer cette position.

«La loi dit que si un membre du conseil municipal manque quatre réunions ordinaires consécutives, le conseil municipal doit déclarer son poste vacant. Et M. Le Clair en a manqué plus que quatre», a-t-il mentionné, en rappelant que c’est le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui dicte les règles.

À ce temps-ci de l’année, il serait déjà trop tard pour organiser des élections partielles visant à combler ce siège, estime M. Savoie. C’est pourquoi le conseil municipal de Néguac fonctionnera désormais avec quatre conseillers, soit Albertine Savoie, Léandre Rousselle, Gérard Robichaud et Eymard Savoie.

«Je ne crois pas que ça va nous causer un problème, soutient le maire. Ça fait quatre mois que nous fonctionnons à cinq (les quatre conseillers et le maire) et on va continuer jusqu’aux élections de 2020.»

Le conseil municipal avisera par lettre officielle Mathieu Le Clair de cette décision dans les prochaines heures. Son rôle de responsable du comité de gestion du département touristique sera divisé aux deux autres conseillers qui collaboraient déjà dans ce dossier, a indiqué le premier élu.

Centre multifonctionnel

Dans un autre ordre d’idées, le village de Néguac se prépare à encaisser un dépassement important des coûts dans le projet de salle multifonctionnelle construite près de l’école du Centre communautaire La Fontaine et de l’église.

Cette infrastructure comprend notamment le centre d’information touristique et une salle communautaire. Les travaux sont toujours en cours et la somme prévue prévoit l’achat et l’aménagement du terrain sur lequel est érigé ce bâtiment.

Cette mauvaise surprise financière est principalement due à une mauvaise évaluation des entrepreneurs engagés par la municipalité, a fait part le maire.

«On n’a pas semblé avoir toujours la même impression, entre le village et les entrepreneurs, de savoir où on s’en allait avec ce projet. Nous sommes très concernés par cette situation», a mentionné Georges Savoie.

Si au départ, on parlait d’un projet de moins de 700 000$, la facture finale devrait provoquer des grincements de dents autour de la table du conseil, continue-t-il.

«Il y a eu des accrochages dès le départ et des retards, a soutenu M. Savoie. Dans l’ensemble du projet, les intervenants ne nous ont pas toujours donné le vrai portrait. Et là, on sait que ça va dépasser les coûts. De combien? On va attendre d’obtenir les chiffres finaux», a-t-il déclaré.