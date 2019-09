Droits de la personne: des élèves de Memramcook reçoivent un prix

Chris Wheaton, directeur adjoint et enseignant de musique à l’École Abbey-Landry, en compagnie de deux élèves, Cassandra Wheaton et Élodie LeBlanc. Ils sont accompagnés de la présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Nathalie Chiasson, et de Paul M. McDonnell. - Gracieuseté