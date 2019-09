Présidence de la SNA: Louise Imbeault et Ernest Thibodeau candidats

Quatre personnes sont en lice pour les trois postes à pourvoir au comité de direction de la Société Nationale de l’Acadie. Les élections auront lieu les 27 et 28 septembre, à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador.

La présidente sortante, Louise Imbeault, et Ernest Thibodeau, conseiller à Dieppe, ont tous deux signifié leur intention de se présenter à la présidence.

Une candidature a également été reçue pour le poste du secrétaire-trésorier; il s’agit de Mireille Cyr, directrice générale au Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français, au collège de Bathurst.

Quant au poste de conseiller jeunesse, Julie Martinet, étudiante au diplôme préparatoire en sciences de la santé à l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, s’est montrée intéressée.

Les mandats du comité de direction de la SNA sont tous renouvelables et d’une durée de deux ans. Le président du comité de nominations, Kassim Doumbia, rappelle que les candidatures seront acceptées jusqu’au 28 septembre.

«J’encourage tous ceux et celles qui souhaitent contribuer à la défense des droits et au rayonnement du peuple acadien à lever leur main et à se présenter aux élections de la SNA.»

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature à l’adresse suivante: elections@snacadie.org.