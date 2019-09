Moncton-Riverview-Dieppe: les candidats ne s’entendent pas sur les dossiers prioritaires

À l’approche des élections fédérales, l’Acadie Nouvelle vous brosse le portrait de la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe. Jeune, urbaine et disputée par pas moins de six candidats.

Avec 92 666 habitants, il s’agit de la circonscription la plus populeuse du Nouveau-Brunswick mais aussi la plus petite. La population y est plutôt jeune: l’âge médian atteint 42,3 ans, contre 45,7 au niveau provincial.

Sur le plan linguistique, la région compte une forte minorité francophone. Lors du dernier recensement, 30% des citoyens ont déclaré le français comme première langue officielle parlée.

Moncton-Riverview-Dieppe est actuellement représentée par Ginette Petitpas Taylor, qui l’avait emporté avec une large majorité (57,78 %) en 2015, loin devant le conservateur Robert Goguen (21,47%) et le néo-démocrate Luc LeBlanc (16,20%).

Débutante dans le monde de la politique, la députée a rapidement gravi les échelons, devenant whip adjointe du gouvernement en décembre 2015, puis secrétaire parlementaire du ministre des Finances en janvier 2017. Mme Petitpas Taylor a finalement fait son entrée au sein du cabinet Trudeau en août 2017, devenant ministre de la Santé.

Si les sondages suggèrent que la partie ne sera pas aussi facile cette fois, plusieurs observateurs estiment que la députée sortante a de bonnes chances d’assurer sa réélection. La circonscription a des racines libérales profondément ancrées dans certains secteurs, notamment la Ville de Dieppe où les rouges ont toujours fait des scores.

Jusqu’à l’élection du conservateur Robert Goguen, en 2011, favorisée par un vote massif en faveur du NPD, la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe a été une forteresse libérale pendant 23 ans.

Au moment d’écrire ces lignes, cinq autres candidats étaient inscrits auprès d’Élections Canada: Sylvie Godin-Charest (Parti conservateur), Claire Kelly (Parti vert), Stephen Driver (Parti populaire du Canada), Rhys Williams (Parti de l’Héritage Chrétien) et Brad MacDonald (Parti de la Protection Animale du Canada).

L’avocate Sylvie Godin-Charest se présente pour la première fois sous la bannière conservatrice. La diplômée de l’Université de Moncton a oeuvré comme conseillère juridique dans des affaires de protection de l’enfance, tout en étant avocate de la famille auprès de l’Aide juridique Nouveau-Brunswick, avant de fonder la firme d’avocates Droit Veritas.

Sa priorité, améliorer le pouvoir d’achat de ses concitoyens. «Un gouvernement conservateur prendra des mesures pour mettre plus d’argent dans les poches des gens en abolissant la TVH sur les factures d’électricité, en instaurant un crédit d’impôt pour les rénovations écoénergétiques et en rendant les prestations de maternité libres d’impôt.»

La candidate dit aussi vouloir s’attaquer de front au problème de l’insécurité et prendre la question de l’itinérance à bras-le-corps.

«Il faut s’attaquer à la source du problème et développer des programmes pour le développement des compétences, de l’aide pour les services de santé mentale et les services sociaux.»

L’avocate Sylvie Godin-Charest se présente pour la première fois sous la bannière conservatrice. – Gracieuseté Claire Kelly a décidé de faire le saut en politique à la suite des inondations printanières. – Gracieuseté

«Une femme du peuple»

De son côté, Ginette Petitpas Taylor met de l’avant la promesse des libéraux d’instaurer un régime d’assurance médicaments pancanadien.

«Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre mettre la bouffe sur la table et acheter ses médicaments», insiste la ministre.

L’ancienne travailleuse sociale défend son bilan de députée, rappelant les fonds fédéraux débloqués pour la construction du pont de la rivière Petitcodiac ou la rénovation de l’usine de traitement des eaux usées.

«J’ai toujours été connue comme une femme du peuple, et je pense que c’est toujours le cas», lance-t-elle.

La candidate libérale dit vouloir mettre l’enjeu climatique au premier plan et souligne également son intention d’encourager l’immigration dans la région.

«Plusieurs entrepreneurs nous disent qu’ils ne trouvent pas assez d’employés», mentionne Mme Petitpas Taylor.

«On a besoin de changements politiques profonds»

Claire Kelly est le visage du Parti vert dans la circonscription. Conseillère en immigration internationale du NBCC, elle a décidé de faire le saut en politique à la suite des inondations printanières qui ont touché le sud de la province.

«J’ai décidé de m’engager dans l’élection parce qu’on a besoin de changements politiques profonds et seul le Parti vert est sérieux au sujet de transformer nos modes de vie et de transport. On doit changer drastiquement nos émissions, on doit agir maintenant», explique-t-elle dans un très bon français.

La jeune femme estime que la question du coût de la vie devrait être au coeur de son mandat.

«Beaucoup de Canadiens travaillent fort sans pouvoir avoir une vie stable ou des moyens suffisants», constate Claire Kelly.

À ses yeux, le système de transferts fédéraux en santé n’est pas juste pour le Nouveau-Brunswick car il ne prend pas en compte «la réalité démographique de la région».

À noter qu’il sera possible de rencontrer la plupart des candidats lors du débat sur l’environnement organisé par l’association étudiante Symbiose. Rendez-vous le 3 octobre à 19h au Pavillon Jacqueline-Bouchard sur le campus de l’Université de Moncton.