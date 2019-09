Beauséjour, éternelle place forte libérale?

Les électeurs de Beauséjour ont presque exclusivement choisi des candidats libéraux depuis sa création en 1987. Pas de quoi décourager les concurrents de Dominic LeBlanc.

Majoritairement rurale, la circonscription de Beauséjour s’étend de Saint-Louis-de-Kent au nord jusqu’à Sackville et la frontière de la Nouvelle-Écosse au sud. On y retrouve notamment les municipalités de Bouctouche, Shediac, Beaubassin-Est et Memramcook et une section de l’est de Dieppe.

Bon nombre de travailleurs oeuvrent dans les secteurs du tourisme et de la pêche. Le taux de chômage élevé (12%) dans la circonscription est tributaire de la forte présence d’emplois saisonniers.

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, la région est majoritairement francophone. Ils sont 50 995 à désigner le français comme première langue officielle, contre 28 875 à déclarer l’anglais. L’âge médian est de 47,2, plus élevé que celui de la province chiffré à 45,7.

Homme de confiance du gouvernement Trudeau, Dominic LeBlanc tente de se faire réélire pour une sixième fois consécutive. Il est sans surprise le favori dans la course.

Politicien d’expérience, il règne sans partage sur la circonscription depuis 2000 et a récolté l’immense majorité des suffrages en 2015 avec 69,02% des voix.

Trois candidats luttent maintenant pour le détrôner: Laura Reinsborough du Parti vert, le conservateur Vincent Cormier et Nancy Mercier du Parti populaire du Canada.

Le député sortant vante le bilan de son gouvernement pour conserver son poste le soir du 21 octobre. Il cite notamment la création de l’Allocation canadienne pour les enfants, la réduction de l’âge de départ à la retraite de 67 à 65 ans et la bonification du Supplément de revenu garanti pour les aînés à faible revenu.

Évoquant ses priorités, Dominic LeBlanc affirme qu’un gouvernement libéral devra «travailler avec le NPD et le Parti vert pour faire du Canada un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques». Au niveau local, la poursuite des travaux d’élargissement de la route 11 est dans sa ligne de mire.

Dominic LeBlanc a annoncé en avril qu’il suspendait son activité au gouvernement pour se consacrer aux traitements contre un lymphome non hodgkinien. En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, il indique que les traitements ont permis de mettre la maladie en rémission complète et se dit «très optimiste» pour l’évolution de son état de santé.

«J’ai hâte de reprendre mon travail si les électeurs m’accordent leur confiance», déclare-t-il.

L’écologiste Laura Reinsborough croit en ses chances de victoire dans une région où le Parti vert a réalisé deux percées historiques sur le plan provincial, avec l’élection de Kevin Arseneau dans Kent-Nord et de Megan Mitton dans Memramcook-Tantramar.

La directrice du Réseau d’action sur la sécurité alimentaire du Nouveau-Brunswick s’est engagée au sein d’une foule d’organismes au cours des dernières années: Slow Food Cocagne Acadie, Co-operation in Agri-food New Brunswick, Beauséjour Renewable Energy, the Sackville Refugee Response Coalition, Sackville Schools 2020, the York Street Children’s Centre.

La candidate assure qu’un gouvernement vert travaillerait à «renforcer les programmes sociaux» et «protéger la qualité de vie de citoyens face à la crise climatique».

Laura Reinsborough promet également de «faire la politique d’une autre manière», rappelant que sa formation politique assure à ses élus un «vote libre», ce qui n’est pas le cas des autres partis.

Dernier candidat déclaré, Vincent Cormier se présente pour la première fois sous la bannière du Parti conservateur. L’entrepreneur originaire de Saint-Paul-de-Kent mené le plus gros de sa carrière dans le secteur privé. Il a notamment cofondé l’entreprise Personalized Building Solutions qui se spécialise dans la construction de logements pour les communautés des Premières Nations.

«J’avais pensé me présenter quatre ans passés, rapporte-t-il. Je suis rendu à un âge où je pense pouvoir offrir quelque chose à la population, je veux représenter les gens de la région, connaître leurs besoins, leurs frustrations, leurs idées.»

«Accessibilité, transparence et intégrité», tel est le slogan du candidat qui met de l’avant sa «persévérance» et sa «capacité à rassembler les gens».

Vincent Cormier dit vouloir travailler au redressement économique de la circonscription.

«Pour cela, il faudra réduire le taux d’imposition des entreprises, et s’assurer que la main-d’oeuvre ait la formation pour combler les postes vacants», explique-t-il.

Les quatre candidats sont invités à participer à un débat sur les questions environnementales. Ils ont rendez-vous à l’Université Mount Allison le 3 octobre à 19h.