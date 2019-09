Nouvelle salle de spectacles: lumière au bout du tunnel à Tracadie

Le conseil municipal de Tracadie a donné, lundi soir, le mandat à l’administration de rédiger une nouvelle entente qui devrait permettre à la Société culturelle des Tracadilles de procéder avec l’ouverture officielle de la nouvelle salle de spectacles J.-Armand-Lavoie ce week-end.

Les détails précis de l’entente n’ont pas été dévoilés, mais ils pourraient l’être mardi, avant la fin de la journée. Le conseil municipal a adopté sa résolution lundi soir lors d’une réunion extraordinaire.

«La résolution donne le mandat à notre administration de rédiger une entente. Par la suite, nous allons probablement organiser une rencontre où l’administration va nous résumer les modalités de remboursement. À ce moment, il sera proposé de signer l’entente avec la Société culturelle des Tracadilles», dit Denis Losier, maire de Tracadie.

L’ouverture de la nouvelle salle, qui se trouve en annexe à la polyvalente W.-A-Losier, est prévue le 21 septembre avec un spectacle mettant en vedette Wilfred LeBouthillier. Un différend opposant la municipalité et la Société culturelle des Tracadilles menaçait la tenue des premiers spectacles.

La Municipalité régionale de Tracadie demandait notamment à la Société culturelle des Tracadilles de lui rembourser avant le 13 septembre une partie ou la totalité d’un prêt de 800 000$ visant à acheter de l’équipement adéquat pour la salle.

Il y a quelques semaines, les élus de Tracadie avaient rejeté en réunion extraordinaire une proposition de remboursement offert par la Société culturelle des Tracadilles et ont voté à l’unanimité une résolution exigeant l’arrêt de tout effort de marketing et de publicité (vente de billets, location de salle, engagement actuel et futur) de sa part.

Une rencontre récente entre la municipalité, la société culturelle et le District scolaire francophone Nord-Est a permis d’améliorer l’ambiance entre les partenaires impliqués dans ce projet.

Afin de se donner une meilleure marge de manœuvre sur le plan financier, Tracadie a aussi décidé lundi soir de reporter à 2020 deux projets, soit des rénovations au Marché Centre-Ville et sur un bâtiment regroupant des installations récréatives près du centre-ville.

«Étant donné que la Société culturelle des Tracadilles a lancé une collecte de fonds communautaire, ça va leur permettre d’établir un processus de remboursement. Ce sera échelonné sur quelques années. Si la collecte de fonds communautaire apporte plus de gains que prévu, ça pourrait permettre de rembourser le prêt plus rapidement.»

Le maire Losier est heureux que cette affaire connaisse un dénouement positif.

«Lors de la récente rencontre, les trois partis se sont entendus sur une chose, soit que tout le monde souhaitait voir l’ouverture de la salle. Je pense que les trois partis on mit l’eau dans leur vin pour être en mesure de trouver un processus qui satisfait tout le monde.»