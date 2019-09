Une candidate multiplie les fausses nouvelles dans Beauséjour

Entre théories du complot et désinformation à teneur climatosceptique et anti-immigration, la candidate du Parti populaire du Canada dans la circonscription de Beauséjour surfe sur les thèmes chers à l’extrême droite.

Nancy Mercier se présente comme une naturopathe et ministre de culte interconfessionnel basée à Shediac.

Très active sur Facebook, elle mène depuis plusieurs semaines une intense campagne en faveur du Parti populaire du Canada à grand renfort de publications mensongères. L’Acadie Nouvelle en a répertorié plusieurs.

Tout comme son chef, Nancy Mercier verse dans la négation des changements climatiques causés par l’humain.

«Ne croyez pas à l’hystérie autour des changements climatiques. Il s’agit plus d’étendre le pouvoir bureaucratique que de sauver la planète», écrit-elle.

Pour appuyer ses propos, la candidate mentionne une pétition, qui aurait été signée par 30 000 scientifiques, affirmant qu’il n’existe pas de preuve scientifique d’un changement climatique causé par l’homme.

Problème, seuls 9000 de ces soi-disant scientifiques sont titulaires d’un doctorat, et seulement une trentaine d’entre eux ont étudié la climatologie, si l’on se fie aux données proposées par le site présentant la pétition. Il est d’ailleurs impossible de retracer les noms des signataires.

La page de campagne de Nancy Mercier présente des thèmes récurrents de l’extrême droite canadienne et américaine, autour de l’idée d’une culture occidentale menacée.

«C’est la fragilité de nos libertés et la menace du globalisme et de l’islam radical envahissant notre pays en vertu de l’Agenda 21 et de la charia, qui ont le plus incité Nancy à se présenter à ce poste politique», peut-on lire sur le site du parti.

Mme Mercier se nourrit de plusieurs théories complotistes. La candidate partage notamment des publications qui prétendent que le gouvernement canadien serait infiltré par des cellules islamistes ou que l’Organisation des Nations Unies tenterait d’imposer charia au pays.

«Votez PPC pour empêcher l’agenda globaliste et islamiste de l’ONU de nous enlever nos libertés, notre paix, notre sécurité et notre unité», écrit-elle sur Facebook.

«Les Blancs seront remplacés et traités ou assassinés comme les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale si les Canadiens ne se font pas entendre pour que le gouvernement arrête cet agenda de l’ONU», s’alarme-t-elle quelques jours plus tôt.

D’après une autre fausse nouvelle partagée par Nancy Mercier, le Canada aurait donné 241,5 millions $ à la Fondation Clinton. Ce chiffre correspond en réalité au montant accordé par Affaires mondiales Canada à 18 organisations internationales oeuvrant en faveur de la santé sexuelle et reproductive.

Une de ses publications avance même que la dette du Canada a «quadruplé» sous le gouvernement Trudeau. Après vérification, la dette nette du pays est passée de 627.2 à 694,7 de l’année fiscale 2015 à septembre 2019.

Une bonne partie du contenu partagé est issu de médias ultraconservateurs: The PostMillenial, Rebel Media ou Cap For Canada, le site du Parti de l’action culturelle du Canada. Cette organisation, qui se consacre à «sauvegarder l’héritage et l’identité du Canada», produit en série des fausses nouvelles et des théories conspirationnistes.

La candidate a aussi repris une publication du média The Epoch Times, dont les annonces ont été bannies Facebook après que l’entreprise ait dépensée près de 2 millions $ en publicités favorables au président américain Donald Trump.

Le cas de Mme Mercier n’est pas isolé. Il y a quelques jours, le journal La Presse donnait des exemples d’une quinzaine de candidats québécois du parti de Maxime Bernier ayant partagé des nouvelles inexactes ou mensongères, et des contenus produits par des organisations réputées avoir publié de fausses nouvelles par le passé.

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir une entrevue avec Mme Mercier qui n’était pas disponible avant l’heure de tombée.

Que dit la loi?

Interrogée par l’Acadie Nouvelle, Françoise Enguehard, porte-parole d’Élections Canada pour les régions de l’Atlantique, précise les règles entourant la diffusion d’informations erronées lors d’une campagne électorale.

«Les candidats sont responsables des déclarations qu’ils font et des faits qu’ils avancent. Que cela soit vrai ou faux, cela n’est pas couvert par la loi», résume-t-elle.

La plupart des mensonges répandus par les médias sociaux ne peuvent donc pas être réglementés par Élections Canada.

En revanche, le projet de loi C-76 modifiant la loi électorale adopté en décembre dernier comprend une disposition qui érige en infraction le fait de faire de fausses déclarations sur un candidat dans le but d’influencer le résultat d’une élection.

Toutefois, cette disposition s’applique assez étroitement aux déclarations fausses prétendant qu’un candidat a enfreint la loi, et aux déclarations fausses concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat.